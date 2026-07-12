¡Tumbleton arderá! ¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de La Casa del Dragón 3?

La guerra por el Trono de Hierro entra en una nueva etapa. Después de un episodio centrado en las consecuencias políticas de la conquista de King’s Landing, La Casa del Dragón temporada 3 llega a la mitad de su historia con un capítulo que promete volver a mover las piezas del conflicto entre los Negros y los Verdes.

Si no quieres perderte el estreno del capítulo 4, aquí te contamos cuándo llega el nuevo episodio, qué dejó el capítulo anterior y qué revela el avance oficial.

Rhaenyra Targaryen enfrenta nuevos desafíos en el capítulo 4 de La Casa del Dragón temporada 3. Captura de pantalla

¿Cuándo sale el capítulo 4 de La Casa del Dragón temporada 3?

El capítulo 4 de La Casa del Dragón temporada 3 se estrena el domingo 12 de julio de 2026.

En México, el episodio estará disponible a las 7:00 de la noche a través de HBO y HBO Max.

Estos son los horarios para otros países:

México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia y Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile y Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.

Como ha ocurrido desde el inicio de la temporada, HBO mantendrá el formato de un episodio por semana hasta el final programado para agosto.

El avance del episodio 4 anticipa nuevos movimientos en la guerra entre los Negros y los Verdes. Captura de pantalla

El episodio 3 cambió el rumbo del gobierno de Rhaenyra

Aunque muchos esperaban un capítulo lleno de batallas, el tercer episodio tomó un camino distinto y mostró que conquistar el Trono de Hierro era apenas el comienzo de los problemas para Rhaenyra Targaryen.

Ahora que controla King’s Landing, la nueva reina descubrió que gobernar un reino en guerra es mucho más complicado de lo que imaginaba.

Las arcas de la Corona quedaron prácticamente vacías, la ciudad enfrenta escasez de alimentos y el descontento entre la población empieza a crecer. En lugar de concentrarse en el campo de batalla, Rhaenyra tuvo que dedicar gran parte de sus esfuerzos a mantener el orden dentro de la capital.

El episodio también dejó ver las primeras diferencias entre la reina y algunos de sus aliados.

Corlys Velaryon pidió que Addam y Alyn fueran reconocidos oficialmente como miembros de su familia para asegurar el futuro de Driftmark, pero Rhaenyra rechazó la propuesta al considerar que esa decisión podría abrir un debate sobre la legitimidad de otras sucesiones.

Mientras tanto, Daemon Targaryen creyó haber encontrado al príncipe Daeron, pero la situación dio un giro cuando Alicent Hightower reveló que el joven presentado no era su hijo. La escena confirmó que el verdadero Daeron continúa protegido por los Hightower y sigue siendo una pieza importante dentro de la guerra.

Ormund Hightower gana protagonismo mientras la guerra por el Trono de Hierro sigue escalando. Captura de pantalla

¿De qué tratará el capítulo 4 de La Casa del Dragón 3?

Las imágenes publicadas por HBO dejan claro que la tensión continuará aumentando.

Uno de los principales escenarios será Tumbleton, un territorio que cobra importancia después del avance del ejército de Ormund Hightower.

En el adelanto, Rhaenyra comienza a cuestionar las intenciones de Ormund y deja claro que está dispuesta a responder.

“Él me desafía a hacer arder una sede que izó mi estandarte”, dice la reina mientras analiza cuál será su siguiente movimiento.

Por otro lado, Aegon II y Larys Strong continúan ocultándose entre la población mientras intentan reorganizar sus fuerzas.

El avance también confirma que la desaparición de Aemond Targaryen seguirá siendo uno de los temas pendientes, al mismo tiempo que la falta de recursos empieza a afectar tanto a la población como a los distintos bandos del conflicto.

Hacia el final del adelanto aparece nuevamente Ormund Hightower, quien asegura que lucha para restaurar la línea legítima del Trono de Hierro antes de que una enorme columna de fuego cierre el avance.

Todo apunta a que el episodio combinará nuevamente estrategia política con los primeros grandes movimientos militares rumbo a la segunda mitad de la temporada.

Reproducir La Casa Del Dragón - Temporada 3 | Avance Episodio 4 | HBO Max

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 3?

HBO confirmó que la temporada 3 de La Casa del Dragón estará formada por ocho episodios, estrenados de manera semanal.

El calendario queda así:

Capítulo 1: 21 de junio.

21 de junio. Capítulo 2: 28 de junio.

28 de junio. Capítulo 3: 5 de julio.

5 de julio. Capítulo 4: 12 de julio.

12 de julio. Capítulo 5: 19 de julio.

19 de julio. Capítulo 6: 26 de julio.

26 de julio. Capítulo 7: 2 de agosto.

2 de agosto. Capítulo 8 (final de temporada): 9 de agosto.