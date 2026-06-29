Emma D’Arcy confiesa cuál fue la escena más difícil de ‘La Casa del Dragón 3’

El segundo episodio de La Casa del Dragón 3 dejó momentos que cambian el rumbo de la guerra entre los Negros y los Verdes.

La ejecución de Otto Hightower y el dolor de Rhaenyra por la muerte de Jacaerys Velaryon marcaron el capítulo y dejaron claro que el conflicto por el Trono de Hierro entró en una nueva etapa.

Después del estreno, Matt Smith y Emma D’Arcy hablaron con Entertainment Weekly sobre cómo vivieron el rodaje de estas escenas y por qué fueron de las más complicadas de toda la temporada.

La Casa del Dragón 3: ¿Rhaenyra buscará venganza? Especial

El episodio marca un cambio para Rhaenyra y Daemon

Uno de los momentos más importantes del capítulo ocurrió cuando Daemon Targaryen lleva ante Rhaenyra a Otto Hightower, quien vuelve a aparecer después de haber estado ausente durante la segunda temporada.

Frente a la corte, Rhaenyra toma la decisión de ejecutarlo. La muerte del padre de Alicent Hightower no solo elimina a uno de los personajes con más influencia dentro de la guerra, también deja claro que la reina está dispuesta a llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias.

Para Matt Smith, esa escena va mucho más allá de una ejecución.

El actor explicó que cortar la cabeza de alguien con una espada ya representa un reto dentro de la actuación, pero en este caso había otro elemento que hacía diferente el momento: Otto fue durante años un hombre muy cercano a la familia Targaryen y una figura clave dentro de la política de Poniente.

“Hay mucha historia y política alrededor de este hombre y de lo que representa cortarle la cabeza. Es una decisión muy marcada”, comentó el actor a la revista.

Smith considera que esa escena cambia por completo la dirección de la historia y deja ver una nueva faceta de Rhaenyra mientras la guerra continúa escalando.

Emma D’Arcy cuenta cuál fue la escena más difícil de filmar para la temporada 3 de La Casa del Dragón HBO

Emma D’Arcy confiesa cuál fue la escena más difícil de toda la temporada

Si la ejecución de Otto marca un antes y un después en el conflicto, la despedida de Jacaerys Velaryon muestra el lado más vulnerable de Rhaenyra.

En el episodio, el personaje enfrenta el cuerpo de su hijo y termina derrumbándose por la pérdida. Para muchos seguidores de la serie, se trata de una de las actuaciones más emotivas de Emma D’Arcy desde que comenzó House of the Dragon.

El actor contó que normalmente disfruta grabar escenas con una gran carga emocional, pero reconoció que esta fue diferente.

Incluso confesó que fue la única secuencia que realmente le preocupó antes de entrar al set.

D’Arcy explicó que la relación entre Rhaenyra y Jace siempre representó un refugio para el personaje. Por eso, perder a su hijo significaba enfrentar una soledad que nunca había experimentado.

Emma D’Arcy cuenta cuál fue la escena más difícil de filmar para la temporada 3 de La Casa del Dragón HBO

La relación con Harry Collett hizo más difícil el rodaje

La dificultad de esa escena no solo estaba en el guion.

Después de compartir varias temporadas de grabaciones, Emma D’Arcy y Harry Collett, quien interpreta a Jace, desarrollaron una amistad fuera de cámaras.

Por eso, el actor recordó que Collett decidió mantenerse a cierta distancia antes de grabar la escena. Más tarde se acercó para explicarle que no lo hacía por frialdad, sino porque quería darle espacio para prepararse emocionalmente.

D’Arcy aseguró que ese gesto hizo todavía más especial el momento y reconoció que una de las partes más complicadas de trabajar durante tantos años en una serie es despedirse de personajes interpretados por compañeros con los que se crea un vínculo real.

“No quiero imaginarlo. No quiero imaginarlo para su personaje. No quiero imaginarlo para él”, comentó sobre Harry Collett.

A qué hora se estrena el segundo capítulo de La Casa del Dragón 3: ¿Rhaenyra buscará venganza? HBO

¿Qué sigue después del episodio 2 de House of the Dragon?

Las dos escenas también cambian el panorama de la historia.

Con Otto Hightower fuera del camino y tras la muerte de Jace, Rhaenyra y Daemon avanzan en su ofensiva para recuperar el Trono de Hierro.

Al mismo tiempo, Alicent Hightower intenta reducir el número de víctimas y ordena que los guardias de Desembarco del Rey no opongan resistencia cuando lleguen las fuerzas rivales.

Con ese escenario, la tercera temporada entra de lleno en la Danza de los Dragones, el conflicto que definirá el futuro de la casa Targaryen.

El episodio 3 de House of the Dragon se estrenará el próximo 5 de julio a través de HBO Max, donde continuará la lucha por el control del reino.