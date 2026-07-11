Revelan precios de los boletos para el concierto de Elton John en CDMX

La productora confirmó de manera oficial la lista completa de precios para los próximos conciertos del célebre intérprete británico Elton John en la Ciudad de México. El reconocido músico y compositor regresará a territorio azteca los días viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026. Estos recitales forman parte fundamental de su aclamada gira internacional bautizada como Farewell Tour. Los organizadores seleccionaron el mítico Estadio Banorte, recinto deportivo antes conocido mundialmente como Estadio Azteca, para albergar estas dos magnas presentaciones.

Elton John agradeciendo al público. REUTERS

El icónico exponente del género pop-rock buscará cautivar al público mexicano mediante la interpretación magistral de sus grandes clásicos. Los asistentes corearán a todo pulmón éxitos monumentales de la talla de "Your Song", "Rocket Man", "Tiny Dancer", "Bennie and the Jets", "I'm Still Standing" y "Goodbye Yellow Brick Road". El mapa oficial del evento divide el interior del coloso de Santa Úrsula en 32 secciones diferentes para distribuir cómodamente a los miles de fanáticos. Los costos de las entradas varían drásticamente dependiendo del nivel de cercanía con el escenario principal.

Costos oficiales por zona en el Estadio Banorte

Las localidades más exclusivas rozan la barrera de los 20 mil pesos mexicanos, mientras que las opciones más accesibles para el público general arrancan desde los mil doscientos pesos. Los promotores publicaron el tabulador definitivo para que los seguidores planifiquen sus compras con total anticipación. A continuación desglosamos la lista completa con los valores exactos asignados para cada localidad dentro del renovado inmueble capitalino:

Zonas del Estadio Banorte para el concierto de Elton John Foto: Redes Sociales

Diamante: $19,520

$19,520 Platino: $17,690

$17,690 Gold: $17,080

$17,080 Platino Lateral: $15,250

$15,250 Gold Lateral: $14,640

$14,640 Silver: $12,200

$12,200 Silver Lateral: $11,590

$11,590 Preferente: $10,980

$10,980 Preferente Lateral: $10,370

$10,370 Tunnel Club: $8,540

$8,540 Corner Club: $8,357

$8,357 Chairman's Club: $7,930

$7,930 Super Seats: $7,747

$7,747 Locker Club: $7,747

$7,747 100 Lateral: $7,320

$7,320 100 Plus: $6,893

$6,893 Palco Club: $6,710

$6,710 100 Norte: $5,612

$5,612 Terraza Inter Mx Suite: $5,612

$5,612 P Cap Diferentes: $5,490

$5,490 Terraza Inter Mx: $5,185

$5,185 200 Platea: $4,636

$4,636 300 Lateral: $4,148

$4,148 300 Cabecera Norte: $3,965

$3,965 300 Preferente: $3,538

$3,538 400 Lateral: $3,477

$3,477 Cancha General: $3,233

$3,233 400 Norte: $2,745

$2,745 500 Lateral: $2,379

$2,379 500 Norte: $2,013

$2,013 600 Lateral: $1,525

$1,525 600 Norte: $1,207

Fechas de preventa y el enorme legado del artista

La comercialización de los ansiados boletos operará estrictamente mediante un sistema escalonado durante la segunda semana del mes de julio. La fase de preventa inicial comenzará el 13 de julio a las 12:00 horas y finalizará el 14 de julio a las 23:59 horas. Los miembros activos del Rocket Club, el selecto grupo oficial de fanáticos, accederán a su propia venta exclusiva el 15 de julio al mediodía. La venta general para todo el público abrirá taquillas virtuales y físicas el 16 de julio a las 12:00 horas. Las autoridades recomiendan adquirir las entradas únicamente en canales autorizados.

Elton John cantando en un concierto. REUTERS

Reginald Kenneth Dwight, verdadero nombre de la carismática estrella, llegará al país respaldado por una imponente trayectoria de más de cinco décadas continuas en la industria discográfica. El virtuoso pianista registró la venta comprobada de más de 300 millones de discos en todo el mundo. El artista británico ostenta un prolífico catálogo que supera los 30 álbumes de estudio en el mercado. El brillante intérprete logró posicionar 85 de sus mejores composiciones originales directamente dentro del Top 40 de las principales listas de popularidad.

El extenso currículum del creador musical presume múltiples reconocimientos internacionales que ratifican su dominio en la cultura popular de la segunda mitad del siglo XX. Sus relucientes vitrinas exhiben un total de seis premios Grammy, dos codiciadas estatuillas del premio Oscar, un prestigiado galardón Tony y un codiciado reconocimiento Emmy. Su doble visita a la metrópoli representa la oportunidad definitiva para presenciar el magistral espectáculo de esta leyenda viva sobre los grandes escenarios de nuestro territorio.