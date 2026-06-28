¿Quiénes murieron y quiénes siguen vivos tras el episodio 2 de La casa del dragón 3?

Advertencia: esta nota contiene spoilers del episodio 2 de la tercera temporada de House of the Dragon.

El Trono de Hierro cambió de manos, pero no sin dejar cadáveres detrás. El segundo episodio de la tercera temporada de La casa del dragón marcó uno de los movimientos más importantes de la Danza de los Dragones: Rhaenyra Targaryen entró a Desembarco del Rey, tomó la Fortaleza Roja y se sentó finalmente en el lugar que su padre, Viserys I, le prometió desde niña.

Sin embargo, el capítulo no presentó la llegada de Rhaenyra como una coronación limpia. La toma de la capital ocurrió entre traiciones, ejecuciones, capturas y el peso de una guerra familiar que todavía está lejos de terminar.

Con Rhaenyra en el Trono de Hierro, el tablero de la serie cambió. Pero también cambió la lista de quienes siguen con vida y quienes ya no podrán mover ninguna pieza.

¿Quiénes murieron en el episodio 2 de House of the Dragon 3?

Otto Hightower

La muerte más importante del episodio fue la de Otto Hightower, antiguo Mano del Rey y uno de los principales responsables del ascenso de Aegon II al trono.

Otto fue encontrado prisionero en las mazmorras de Desembarco del Rey y terminó frente a Rhaenyra en uno de los momentos más duros del capítulo. La reina, ya instalada como fuerza dominante en la capital, decidió ejecutarlo.

Su muerte tiene un peso político enorme. Otto no era solo el padre de Alicent Hightower. También fue uno de los hombres que movió la corte durante años, primero bajo el reinado de Viserys y después durante la coronación de Aegon II. Su ejecución representa el fin de una de las mentes políticas más importantes del bando Verde.

Otto Hightower Especial

Jasper Ironrod Wylde

Otro de los personajes que muere durante la toma de Desembarco del Rey es Lord Jasper Wylde, también conocido como Ironrod.

Jasper formaba parte del aparato político de los Verdes y su muerte ocurre en medio del avance de Daemon y Rhaenyra sobre la capital. Aunque su peso emocional no es tan fuerte como el de Otto, su caída ayuda a mostrar que el viejo consejo de Aegon II comienza a desmoronarse.

Con su muerte, Rhaenyra y Daemon dejan claro que la toma del poder no será solo simbólica. La llegada al Trono de Hierro también implica eliminar a quienes sostuvieron el gobierno anterior.

Jasper Wylde Especial

Jacaerys Velaryon

Aunque su muerte ocurrió como consecuencia de los hechos del episodio anterior, el capítulo 2 sigue marcado por la pérdida de Jacaerys Velaryon, el hijo mayor de Rhaenyra.

Jace no muere durante la toma de Desembarco del Rey, pero su ausencia pesa sobre todo lo que hace su madre. Su muerte es una de las heridas que empujan a Rhaenyra hacia una postura más dura.

Ese dolor es importante para entender el tono del episodio. La guerra ya no es solo una disputa sucesoria. Para Rhaenyra, también es una cadena de pérdidas personales.

Harry Collet Theo Whiteman

Vermax

La muerte de Jacaerys también implica la pérdida de Vermax, su dragón. En la Danza de los Dragones, cada dragón muerto altera el equilibrio militar de los bandos.

Vermax no era solo una criatura de combate. Era parte del poder Targaryen de Jace y una pieza más en el dominio aéreo de los Negros. Su muerte debilita a Rhaenyra, incluso en un momento en el que acaba de ganar la capital.

¿Quiénes siguen vivos tras el episodio 2?

Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra sigue viva y ahora ocupa el Trono de Hierro. Su situación, sin embargo, es más peligrosa que nunca. La capital está bajo su control, pero eso no significa que todo Poniente la reconozca como reina.

Daemon Targaryen

Daemon también sigue vivo y se mantiene como una figura clave del bando Negro. Su regreso al lado de Rhaenyra y su papel en la toma de Desembarco del Rey refuerzan el poder militar de la reina, aunque su presencia también puede traer más violencia.

Alicent Hightower

Alicent sigue viva, pero queda en una posición devastada. El episodio la muestra intentando proteger a su familia, pero termina atrapada en el nuevo orden impuesto por Rhaenyra. La muerte de Otto frente a ella puede cambiar por completo su relación con la reina.

Helaena Targaryen

Helaena también sigue viva. Al igual que Alicent, queda bajo el poder de Rhaenyra tras la caída de la capital. Su papel sigue siendo especialmente delicado porque es parte de la familia Verde, pero también una figura vulnerable dentro de la guerra.

Alicent Hightower y Helaena Targaryen Especial

Aegon II Targaryen

Aegon II sigue siendo una pieza del conflicto, aunque ya no controla Desembarco del Rey. Mientras él siga vivo, la guerra no puede considerarse terminada. Para sus partidarios, continúa siendo el rey legítimo.

Aemond Targaryen

Aemond también sigue vivo y representa una de las mayores amenazas para Rhaenyra. Su vínculo con Vhagar lo convierte en un enemigo militar decisivo. Aunque la capital haya caído, mientras Aemond conserve poder, la guerra puede cambiar otra vez.

Ewan Mitchell Warner

Baela Targaryen

Baela sigue viva, pero también queda marcada por la muerte de Jacaerys, su prometido. Su dolor conecta directamente con el costo personal de la guerra para la siguiente generación Targaryen.

bgpa