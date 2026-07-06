La Casa del Dragón 3x3: Una cena con ratas, un falso príncipe y la frase que maldijo a los Targaryen

El capítulo 3 de La Casa del Dragón temporada 3 deja claro que sentarse en el Trono de Hierro era apenas el comienzo para Rhaenyra Targaryen.

Y es que después de tomar King’s Landing y consolidarse como reina, ahora debe enfrentar un reino dividido, sin recursos y con aliados que empiezan a cuestionar algunas de sus decisiones.

A diferencia de los episodios anteriores, este capítulo dedica más tiempo a la política que a las batallas. Mientras Rhaenyra intenta demostrar que puede gobernar, la guerra sigue avanzando y un nombre comienza a tomar fuerza: Daeron Targaryen, el hijo menor de Viserys y Alicent, cuya presencia podría convertirse en un problema para los Negros.

¿Qué pasó en el capítulo 3 de La Casa del Dragón? El inicio del reinado de Rhaenyra Captura de pantalla

Rhaenyra descubre que gobernar es más complicado que conquistar el trono

Aunque ya fue proclamada reina, Rhaenyra encuentra un panorama muy distinto al que imaginaba. King’s Landing atraviesa una fuerte crisis: las arcas de la Corona están vacías después de que los Hightower retiraran el oro antes de abandonar la ciudad, la escasez de alimentos comienza a afectar a la población y la plaga de ratas sigue presente tras la matanza de los cazarratas ordenada por Aegon la temporada pasada.

Rhaenyra busca consejo en Alicent Hightower, quien conoce de primera mano lo que significa gobernar desde la Fortaleza Roja durante la enfermedad de Viserys. Aunque ambas estuvieron enfrentadas durante años, la conversación deja ver que ahora comparten el peso de haber ocupado el mismo lugar.

Las decisiones tampoco tardan en llegar dentro de su propia familia. Para mantenerlo lejos de la guerra, la reina envía a Joffrey de regreso al Valle, convencida de que permanecer en King’s Landing representa un riesgo.

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La crisis alimentaria provoca las primeras diferencias en el reino

Uno de los momentos centrales del episodio ocurre cuando Rhaenyra decide enfrentar a los nobles que continúan almacenando comida mientras gran parte de la ciudad pasa hambre.

La reina organiza una cena con algunos de los ciudadanos más ricos de King’s Landing y les sirve un platillo preparado con ratas, una forma de exhibir el contraste entre quienes todavía tienen alimentos y quienes apenas sobreviven.

Al mismo tiempo, la Guardia Real confisca provisiones escondidas en las bodegas de las familias más adineradas para repartirlas entre la población.

La medida ayuda a mejorar su imagen frente al pueblo, especialmente después de que el Septo se negara a reconocer oficialmente su coronación por no guardar luto tras la muerte de Aegon.

Mysaria incluso le hace ver que el respaldo de la gente puede ser más importante que cualquier ceremonia religiosa.

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Corlys Velaryon reclama un lugar para su familia

Los problemas de Rhaenyra no llegan únicamente desde el bando de los Verdes. También aparecen diferencias dentro de su propio consejo.

Después del nombramiento de los nuevos jinetes de dragón, Corlys Velaryon pide que Addam y Alyn sean reconocidos oficialmente como miembros de la Casa Velaryon para asegurar el futuro de Driftmark.

Sin embargo, Rhaenyra decide mantenerlos sin ese apellido. Su argumento es que reconocerlos podría abrir un debate sobre la legitimidad de otras sucesiones, incluida la suya.

La respuesta no convence a Corlys, quien le recuerda que varios de sus hijos también fueron legitimados pese a las dudas que siempre existieron sobre su origen. Es el primer desacuerdo importante entre dos de los aliados más cercanos de la reina.

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Daeron se convierte en una nueva pieza de la guerra

Mientras Rhaenyra intenta estabilizar el reino, Daemon Targaryen recibe otra misión: encontrar a Daeron, el hijo menor de Viserys y Alicent, quien fue enviado años atrás a las tierras de los Hightower.

En un principio parece que el plan funciona. Lord Ormund Hightower entrega a un joven que supuestamente es el príncipe y Daemon lo lleva ante Rhaenyra.

Pero la situación cambia cuando Alicent lo ve.

La reina viuda reconoce de inmediato que ese muchacho no es su hijo y entiende que todo fue una maniobra para proteger al verdadero Daeron, quien continúa bajo resguardo de los Hightower.

La escena confirma que el príncipe seguirá teniendo un papel importante en la guerra y que los Verdes todavía conservan una ventaja que Rhaenyra no ha podido eliminar.

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El episodio anticipa una etapa más dura para los Targaryen

El cierre también deja abiertas varias historias que serán importantes en los siguientes capítulos.

Un domador de dragones consigue escapar de Tumbleton para advertir que los Hightower recuperaron la ciudad infiltrándose entre los habitantes. Rhaenyra plantea responder con un ataque, pero recibe una advertencia: hacerlo también significaría acabar con cientos de civiles.

Mientras las banderas de los Hightower arden, el episodio termina con una frase que los seguidores del universo de Game of Thrones reconocerán de inmediato:

“Quemenlo todo”.

Aunque en este momento tiene un significado distinto, la expresión funciona como un guiño al futuro de la dinastía Targaryen y al destino que muchos años después marcaría la historia de Poniente.