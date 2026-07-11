Kauana Bilhar tenía 28 años: quién era la influencer brasileña que murió en Dubái

El nombre de Kauana Bilhar comenzó a ocupar titulares luego de que se diera a conocer su fallecimiento en Dubái. La influencer brasileña, de 26 años, perdió la vida tras caer desde el piso 27 del edificio donde vivía, un caso que sigue siendo investigado por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos.

Originaria de Passo Fundo, en el estado de Río Grande del Sur, Kauana construyó una comunidad en redes sociales mostrando su vida lejos de Brasil. Antes de mudarse al país árabe residió en Itajaí, Santa Catarina, donde hizo amistades que mantuvo incluso después de cambiar de residencia.

Durante aproximadamente dos años vivió en Dubái, ciudad desde la que compartía fotografías de sus viajes, restaurantes, paisajes y distintos momentos de su rutina diaria. En Instagram había reunido más de 21 mil seguidores, quienes seguían de cerca el estilo de vida que mostraba desde Medio Oriente.

Su último sueño antes de morir

Días antes de su fallecimiento, Kauana había compartido una noticia que la hacía especialmente feliz.

El pasado 25 de junio, publicó que finalmente había logrado cumplir uno de sus mayores deseos: tener un gato de raza British Shorthair.

En esa publicación explicó que anteriormente había sido víctima de una estafa cuando intentó adoptar un gato de esa raza, por lo que ahora celebraba haber podido hacerlo realidad.

Él ha traído aún más alegría a mis días, escribió junto a las fotografías de su nueva mascota.

Semanas antes también había dedicado un mensaje de agradecimiento a su pareja, Barbara Abrantes, por apoyarla para cumplir ese sueño.

Gracias por creer en mis sueños cuando yo ya tenía miedo de creer. Estoy completamente realizada, feliz y aún más enamorada de ti, publicó.

Hoy, esos mensajes se han convertido en algunos de los más recordados por sus seguidores.

Así la despidieron sus amigos

Tras conocerse la noticia, amigos y personas cercanas comenzaron a compartir mensajes de despedida en redes sociales.

Uno de ellos fue Gabriel Duarte, quien conoció a Kauana en 2022 cuando ambos vivían en Itajaí.

En declaraciones al medio brasileño g1, recordó a la influencer como una persona cercana, generosa y siempre dispuesta a escuchar.

Contó que la última vez que hablaron fue a finales de junio, cuando ella lo felicitó por su cumpleaños.

Nunca nos separamos. Siempre que ella viajaba me traía un recuerdo. Era una hermana y una amiga de corazón, expresó.

También compartió un emotivo mensaje en el que aseguró que conservará para siempre los momentos que vivieron juntos y lamentó profundamente su partida.

Kauana Bilhar

La familia pide respeto mientras continúa la investigación

La muerte de Kauana Bilhar provocó una gran cantidad de comentarios y teorías en redes sociales.

Ante esa situación, Darla Bilhar, madre de la influencer, publicó un video para pedir que se respete la memoria de su hija y evitar la difusión de versiones sin confirmar.

Mi hija merece respeto. Ella ya no puede responder a las acusaciones, los comentarios malintencionados ni a las historias que están siendo creadas sobre ella, dijo.

También lamentó que personas ajenas a la familia emitieran juicios sobre lo ocurrido sin conocer realmente las circunstancias del caso.

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que, por medio de la Embajada brasileña en Abu Dabi, brinda acompañamiento consular a la familia durante el proceso para trasladar el cuerpo al país sudamericano.

¿Qué se sabe sobre la investigación?

De acuerdo con la información difundida por el portal brasileño g1, el hecho ocurrió el 7 de julio y, según un familiar, la caída fue desde el balcón del departamento donde vivía.

Hasta el momento, las autoridades de Dubái no han emitido una conclusión oficial sobre lo sucedido.

Diversos medios internacionales señalaron que Barbara Abrantes, pareja de Kauana Bilhar, se encontraba en el departamento cuando ocurrió el incidente y fue quien informó a la familia sobre la tragedia.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y analizando los testimonios para esclarecer los hechos.

Kauana Bilhar

Según reportes difundidos por The Sun, la policía mantiene abiertas distintas líneas de investigación. Entre ellas se contemplan varias posibilidades, como un accidente, un suicidio, un homicidio o un feminicidio. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente, por lo que el caso sigue abierto.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares, amigos y seguidores han preferido recordar a Kauana Bilhar por los momentos que compartía en redes sociales y por la vida que construyó en Dubái, lejos de su país, donde buscó cumplir sus metas personales y profesionales. Su familia, por ahora, insiste en un solo mensaje: esperar los resultados oficiales y respetar su memoria.