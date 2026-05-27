Kalimba responde a Eugenio Derbez tras ‘meterlo’ en pregunta de Aislinn y Mauricio Ochmann

Kalimba respondió a Eugenio Derbez luego de que el creador de ‘La Familia P.Luche’ lo mencionó cuando le preguntaron acerca de Aislinn y Mauricio Ochmann.

La relación entre Aislinn Derbez y Kalimba ocurrió varios años antes de que ella conociera a Mauricio Ochmann. El romance con Kalimba fue aproximadamente entre 2006 y 2008, cuando ambos eran jóvenes y estaban iniciando distintas etapas de sus carreras.

Ahora, ante una pregunta a Eugenio sobre Aislinn Derbez y Mauricio Ochman acerca de la nueva película en donde ambos son protagonistas, el actor y comediante respondió de forma burlona y mencionó a Kalimba.

Kalimba responde a Eugenio Derbez

Kalimba responde a Eugenio Derbez. Especial

Todo comenzó luego de que hace unos días se dio a conocer el tráiler de la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, protagonizada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

En las imágenes, la expareja aparece de una forma muy romántica e incluso ambos han compartido mensajes similares diciendo que ‘hay amores que no se olvidan’.

El avance del filme por supuesto rápidamente desató grandes especulaciones y hasta opiniones sobre que Aislinn y Mauricio deberían de retomar su romance en la vida real.

Ante la viralidad de las imágenes, Eugenio Derbez fue cuestionado en redes sobre su opinión acerca de la película en donde aparece su hija muy cercana a su expareja.

Kalimba responde a Eugenio Derbez. Especial

Eugenio Derbez se lo tomó con humor y decidió contestar a modo de broma, como se le caracteriza:

¿Qué sigue, que ahora saque un disco con Kalimba?”.

La respuesta de Derbez llegó a oídos de Kalimba y fue así como el cantante no dudó en responderle al comediante. Sin embargo, lejos de tomar el comentario con enojo, también aprovechó para darse un poco de publicidad.

El comentario de Kalimba a Eugenio Derbez fue:

Pues un disco no creo, pero si quiere puede cantar conmigo en Tijuana el 5 de junio en el Foro Jai Alai a las 8:00 de la noche”.

Usuarios celebran respuesta de Kalimba

Usuarios de redes sociales celebraron el mensaje de Kalimba a Eugenio Derbez y le escribieron comentarios como:

Te la rifaste, bien aplicada.

Kalimbita, eres un amor.

Muy bueno.

Qué buena promo.

Está buena tu publicidad.

Súper plan.

Dios te bendice Kalimba.

Bien ahí.

Viene la reconciliación.

Bien bajado ese balón.

¿Por qué terminó Aislinn Derbez con Kalimba?

Kalimba responde a Eugenio Derbez. Edgar Negrete Lira

La relación entre Aislinn Derbez y Kalimba fue sentimental. Ambos tuvieron un romance a mediados de los años 2000, cuando ella comenzaba su carrera como actriz y él ya era conocido por su trayectoria en OV7 y como solista.

Su relación se hizo más conocida porque Aislinn apareció como protagonista del video musical de la canción “Sólo déjate amar” de Kalimba. Incluso, el cantante ha contado en entrevistas que varias canciones de su álbum “NegroKlaro” estuvieron inspiradas en ella e incluso aseguró que el disco se lo dedicó.

Con el paso de los años, ambos hablaron públicamente del tema. Kalimba describió la relación como algo muy importante y dijo que estaban “muy enamorados”, pero terminaron porque Aislinn estaba estudiando actuación en Nueva York y él no quería que abandonara sus estudios por la relación.

Por su parte, Aislinn confirmó en su podcast “La Magia del Caos” que sí tuvieron algo, aunque ella lo describió más como una amistad con derechos que como un noviazgo formal. También comentó que, pese al tiempo, conservaron una buena relación.