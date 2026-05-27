Cinemex y Cinépolis lanzan palomeras de Toy Story 5 en México: ¿cuál está mejor?

El regreso de Woody, Buzz Lightyear y toda la pandilla ya se perfila como uno de los eventos cinematográficos más esperados de 2026. Con el anuncio oficial del estreno de Toy Story 5, las principales cadenas de cine del país comenzaron a calentar motores con el lanzamiento de sus primeras palomeras temáticas.

Tanto Cinemex como Cinépolis sorprendieron a los fanáticos al mostrar los diseños exclusivos que acompañarán la llegada de la película a sus complejos en México.

Como ya es tradición con los grandes estrenos, las palomeras prometen convertirse en artículos de colección, especialmente entre quienes han seguido la historia de estos entrañables juguetes desde 1995.

Así es la palomera de Toy Story 5 de Cinépolis

La propuesta de Cinépolis apuesta por una pieza grande y con apariencia de colección premium.

Su diseño está inspirado en uno de los símbolos más reconocibles del universo Pixar: la clásica pelota amarilla con franja azul y estrella roja.

Sobre esta estructura destaca una composición que reúne a varios personajes emblemáticos de la saga.

En la parte superior sobresale Buzz Lightyear, colocado en una pose heroica con uno de sus brazos levantados y las alas desplegadas, recreando uno de los momentos más icónicos del guardián espacial.

A un costado aparece Jessie, con una postura relajada que complementa la escena, mientras que un pequeño marcianito verde añade un detalle nostálgico para los seguidores más fieles.

Todo el conjunto descansa sobre una base negra que le da un acabado tipo exhibición, similar a una figura de colección.

La apuesta de Cinemex: variedad y nostalgia

Por su parte, Cinemex optó por una estrategia completamente distinta.

En lugar de ofrecer una sola pieza central, presentó una línea de palomeras individuales enfocadas en personajes y elementos específicos de la franquicia.

Uno de los diseños más llamativos es el de Hamm, el famoso cerdito alcancía.

La pieza recrea al personaje en tres dimensiones, respetando su clásico tono rosa y detalles minimalistas, con un compartimento oculto que conserva su estética limpia.

Otra de las favoritas es la palomera inspirada en el casco de Buzz Lightyear, que destaca por su acabado futurista.

Incluye una cúpula transparente, paneles de control con botones de colores y el característico emblema del guardián espacial.

Esta opción resulta especialmente atractiva para quienes buscan un diseño más funcional pero igualmente coleccionable.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México?

Pixar ya confirmó que Toy Story 5 llegará a salas mexicanas el 18 de junio de 2026, mientras que su estreno en Estados Unidos está programado para el 19 de junio.

La nueva entrega pondrá sobre la mesa una historia completamente distinta a las anteriores.

En esta ocasión, Woody, Buzz y los demás juguetes enfrentarán una problemática actual: la competencia contra la tecnología.

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La trama explorará cómo los juguetes tradicionales luchan por mantener su lugar frente al creciente interés de los niños por videojuegos y pantallas.

Lo que se sabe de la nueva película

La película contará con nuevas incorporaciones y personajes inéditos.

Entre las sorpresas más comentadas está la participación de Bad Bunny, quien prestará su voz a uno de los nuevos personajes.

También se anticipa la aparición de múltiples figuras de Buzz Lightyear defectuosas, así como juguetes completamente nuevos que prometen darle frescura a la historia.

La dirección corre a cargo de Andrew Stanton, uno de los creativos más importantes de Pixar.

Una batalla que también se vivirá en dulcería

Mientras llega el esperado estreno, la competencia entre Cinemex y Cinépolis ya comenzó.

Las palomeras de Toy Story 5 no solo representan un accesorio promocional, sino una auténtica batalla por conquistar a los fans de Pixar.

Ahora la decisión está en manos del público es elegir entre el diseño monumental de Cinépolis o la colección nostálgica y variada de Cinemex.