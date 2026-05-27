“Son mentiras”: Hugo Sánchez estalla contra su papel en la película México 86

La polémica volvió a rodear a una de las figuras más importantes del fútbol mexicano. Hugo Sánchez, exdelantero del Real Madrid y leyenda de la Selección Mexicana, reaccionó con molestia ante su representación en la película México 86.

¿De qué trata la película México 86?

El filme, dirigido por Gabriel Ripstein y producido por Diego Luna, llegará a Netflix el 5 de junio de 2026, justo en la antesala del Mundial 2026. Su historia se centra en la figura ficticia de Martín de la Torre, interpretado por Luna, un burócrata que maniobra en los pasillos del poder para lograr que México sea sede del torneo de 1986.

La cinta muestra una versión dramatizada del Mundial de 1986. Netflix

En ese contexto aparecen personajes reales del entorno futbolístico y político de la época, entre ellos Emilio Azcárraga, interpretado por Daniel Giménez Cacho, y una versión dramatizada de Hugo Sánchez, encarnada por el actor Memo Villegas.

Hugo Sánchez critica la película México 86

La aparición del exfutbolista no fue bien recibida por él mismo. En declaraciones recientes, Sánchez se deslindó completamente del personaje y de los hechos que se le atribuyen en la cinta.

Ya vi algunos cortos y ni soy yo, ni he dicho ni hecho todo lo que va a hacer, son suposiciones, imaginaciones y muchas mentiras”, afirmó con contundencia.

El exfutbolista aseguró que su personaje está basado en “mentiras e imaginación”. Netflix

El exjugador aseguró además que nunca fue consultado por la producción ni se le pidió autorización para construir su versión dentro del largometraje.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre el personaje de Memo Villegas?

Uno de los momentos que más controversia ha generado en el adelanto muestra al personaje de Hugo Sánchez negándose a cobrar un penal en la histórica serie ante Alemania durante el Mundial de 1986, supuestamente por calambres.

En esa escena, otro personaje le lanza una frase provocadora: “Con el Real Madrid no te acalambras”, haciendo referencia a su etapa en el club español.

Memo Villegas interpreta a Hugo Sánchez en la producción. IG soymemovillegas

Para el exfutbolista, este tipo de recreaciones no solo son incorrectas, sino que distorsionan lo ocurrido en uno de los episodios más importantes de su carrera deportiva.

Son suposiciones e imaginaciones”, insistió, dejando claro su rechazo a la narrativa del filme.

¿Por qué fue criticado el papel de Memo Villegas?

Más allá de la controversia, la elección de Memo Villegas para interpretarlo también ha generado debate en redes sociales. Usuarios han cuestionado el parecido físico y la representación del carácter del “Pentapichichi”, figura clave del fútbol mexicano en los años 80 y uno de los máximos referentes del Real Madrid.

Sánchez afirmó que nunca fue consultado por los realizadores del filme. IG hugosanchez_9

La película, sin embargo, no se centra en su figura, sino en el entramado político y mediático que permitió que México organizara nuevamente una Copa del Mundo. Aun así, la inclusión de Sánchez funciona como un elemento simbólico de la época, debido a su impacto internacional.

Hugo Sánchez habla sobre el Mundial 2026

En medio de la polémica, el exjugador también aprovechó para enviar un mensaje sobre el próximo Mundial 2026, donde México será uno de los países anfitriones. Llamó a evitar la violencia y destacó el papel del país como organizador de grandes eventos deportivos.

Que no haya violencia, que haya servicio, atención y orgullo por lo que somos como mexicanos. Somos capaces de organizar eventos de clase mundial”, expresó, subrayando la importancia de dejar una buena imagen ante el mundo.

Por ahora, la producción ha generado reacciones divididas: mientras algunos celebran la recreación de una época clave del fútbol mexicano, otros cuestionan la libertad creativa al retratar figuras reales sin su participación directa.