El actor ganador del Óscar J.K. Simmons vivió un momento de película durante el encuentro de beisbol entre los Mets de Nueva York y los Rojos de Cincinnati. Un aficionado disfrazado de Spider-Man irrumpió en las gradas del Citi Field para sorprender al veterano intérprete en pleno partido de las Grandes Ligas.

El protagonista de la aclamada cinta Whiplash asistió al estadio en el barrio de Queens para disfrutar de una noche deportiva. Las cámaras de transmisión captaron el instante exacto donde el trepamuros se acercó al histrión de Hollywood sosteniendo un ejemplar ficticio del icónico periódico Daily Bugle.

Esta sorpresiva interacción desató la euforia de los miles de fanáticos presentes en el recinto deportivo. Los asistentes aplaudieron la referencia directa al personaje de J. Jonah Jameson, el colérico editor en jefe que Simmons interpretó magistralmente en la primera trilogía cinematográfica de Marvel dirigida por Sam Raimi.

El actor tomó con gran humor la aparición de su eterno rival arácnido y posó para las fotografías de los curiosos. La escena recreó la eterna exigencia del director del rotativo neoyorquino, quien constantemente presionaba al joven fotógrafo Peter Parker para conseguir las mejores imágenes del superhéroe.

J.K. Simmons como J.J. Jameson en Spider-Man. Foto: Sony Pictures

Estrellas de Hollywood en el diamante

La presencia del reconocido actor de cine elevó el nivel de expectación en este segundo enfrentamiento de la serie. Los reflectores mediáticos apuntaron directamente hacia las tribunas del estadio, dejando momentáneamente en segundo plano la acción que ocurría sobre la grama del diamante.

El encuentro beisbolero reunió a más figuras del entretenimiento internacional. Bill Fagerbakke, el actor famoso por dar voz a Patricio Estrella en la popular serie animada Bob Esponja, también pisó el campo para realizar el lanzamiento ceremonial y leer la alineación titular por los altavoces del recinto.

Los organizadores del evento lograron combinar perfectamente el deporte profesional con la cultura pop estadounidense. Las celebridades invitadas convivieron con los jugadores profesionales y con el bullicioso público neoyorquino antes de escuchar la voz de "playball" del umpire principal.

La franquicia metropolitana aprovechó la visita de las luminarias para generar contenido viral en sus plataformas digitales. Los videos de la aparición del superhéroe arácnido y del actor de voz inundaron rápidamente las redes sociales, acumulando millones de reproducciones en cuestión de minutos.

La pasión de Simmons por el beisbol

El vínculo del veterano intérprete con el llamado "rey de los deportes" trasciende la mera afición pasajera. Simmons apoya incondicionalmente a los Tigres de Detroit, la novena representativa de su ciudad natal, y porta constantemente gorras y chamarras con el logotipo de la franquicia felina.

La industria de Hollywood aprovechó este profundo amor por el juego para llevarlo a la pantalla grande. El histrión encarnó al mánager de los felinos en la película Por amor al juego, un drama deportivo estrenado en 1999 donde compartió créditos estelares con el actor Kevin Costner.

J.K. Simmons posando sobre la pared. REUTERS

La trama de aquella producción cinematográfica presentó al personaje de Costner lanzando un histórico juego perfecto en contra de los Yankees. La ficción reflejó a la perfección el ambiente de las Grandes Ligas y consolidó la imagen de Simmons como un genuino conocedor de la estrategia deportiva.

Esta noche en Nueva York no regaló ninguna hazaña de pitcheo inmaculado sobre la loma de las responsabilidades. El actor disfrutó de un duelo convencional de temporada regular, y la inesperada visita del amigable vecino de Queens garantizó una velada inolvidable en la historia del estadio.