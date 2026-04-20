Carmen Villalobos rompe el silencio tras tragedia en 'Sin senos sí hay paraíso'; "han sido horas muy tristes"

Carmen Villalobos se pronunció públicamente luego del trágico suceso ocurrido durante las grabaciones de la serie Sin senos sí hay paraíso, producción en la que ha participado a lo largo de varias temporadas. La actriz colombiana compartió su sentir tras un hecho que conmocionó al equipo y que ha generado diversas reacciones dentro y fuera del medio artístico.

Lo sucedido tuvo lugar en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, donde se realizaban escenas del proyecto. Según información difundida por medios internacionales, un hombre irrumpió en el lugar y atacó a varias personas un arma blanca, lo que provocó un enfrentamiento violento en plena jornada de grabación.

Foto: www.primevideo.com

Como consecuencia del altercado, dos integrantes del staff perdieron la vida: Henry Alberto Benavidez Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales. Ambos formaban parte del equipo técnico.

Carmen Villalobos reacciona a ataque en Sin senos sí hay paraíso

A través de sus redes sociales, Carmen Villalobos expresó el dolor que siente tras la tragedia. La actriz dejó ver que han sido momentos complicados para todos los involucrados, ya que muchos aún no logran asimilar lo ocurrido.

Foto: Especial

“Ya todos saben lo que pasó… Para mí han sido horas muy tristes”, escribió.

En sus publicaciones, la actriz no se enfocó en los detalles del incidente, sino en el vínculo cercano que suele generarse dentro de una producción.

“Cuando estamos en un proyecto todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros que con nuestros seres queridos. Es muy difícil asimilar lo que pasó”, agregó.

Además, envió un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas, mostrando su solidaridad en este momento difícil.

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“Mis pensamientos están con quienes perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza”.

También dedicó mensajes individuales para recordar a sus compañeros. Sobre Nicolás Francisco Perdomo Corrales, resaltó su forma de ser y la energía que transmitía dentro del equipo.

“Siempre te recordaré como lo que eras, un ser llenito de luz… Te vamos a extrañar muchísimo”.

Captura de pantalla

En cuanto a Henry Alberto Benavidez Cárdenas, subrayó la importancia de su trabajo dentro del set, reconociendo el esfuerzo de quienes muchas veces no son visibles ante el público.

“Son de los invisibles… gente que está ahí sin pedir protagonismo”.

La reacción de Carmen Villalobos se suma a la de otros integrantes del elenco como Majida Issa, Elizabeth Gutiérrez y Fabián Ríos, quienes también han mostrado su pesar ante lo ocurrido. El hecho ha generado una ola de mensajes de apoyo hacia las familias de las víctimas y hacia todo el equipo de la producción.

PJG