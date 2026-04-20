La televisión de los 90 pierde a uno de sus rostros más reconocibles. El actor Patrick Muldoon, recordado por sus participaciones en Melrose Place y Salvado por la Campana, murió a los 57 años.

La noticia fue confirmada por su equipo cercano y rápidamente provocó reacciones entre seguidores de aquellas series que marcaron a toda una generación.

¿De qué murió Patrick Muldoon?

De acuerdo con reportes difundidos por medios como Variety y Deadline, Patrick Muldoon murió el 19 de abril de 2026 a causa de un ataque al corazón. La información fue confirmada por su representante, quien detalló que el deceso fue repentino.

Lo que más llamó la atención fue que el actor había compartido recientemente un mensaje en redes sociales en el que expresaba entusiasmo por su siguiente proyecto. Muldoon se encontraba involucrado como productor en la película “Kockroach”, dirigida por Matt Ross y con un elenco encabezado por Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz y Alec Baldwin.

En esa publicación, el actor celebraba el inicio del rodaje en Australia, dejando ver que atravesaba un momento de motivación profesional. Ese contraste entre su última aparición pública y la noticia de su muerte hizo aún más impactante el anuncio.

Muere Patrick Muldoon a los 57 años, estrella de Melrose Place y Salvado por la Campana IG thepatrickmuldoon

¿Quién fue Patrick Muldoon?

Para muchos, el nombre de Patrick Muldoon está directamente ligado a su papel como Richard Hart en Melrose Place, una de las series más representativas de la televisión estadounidense en los años 90.

Su personaje se consolidó como uno de los antagonistas más recordados de la historia del programa. En una época donde los dramas televisivos comenzaban a apostar por tramas más complejas, Muldoon aportó intensidad a una historia que mezclaba relaciones personales, ambición y conflictos constantes.

El éxito de la serie trascendió Estados Unidos y llegó a distintos países de América Latina, donde se convirtió en un referente de la televisión de la época. Su trabajo en este proyecto ayudó a posicionarlo como un rostro habitual en producciones televisivas.

Salvado por la Campana y el papel que cambió la historia

Antes de su paso por Melrose Place, Muldoon ya había ganado notoriedad gracias a su participación en Salvado por la Campana, donde interpretó a Jeff, el dueño del restaurante en el que trabajaba Kelly Kapowski, personaje de Tiffani Thiessen.

Su aparición en la serie no fue menor. Jeff se convirtió en una figura clave dentro de la trama al provocar una de las rupturas más recordadas entre Kelly y Zack, una de las parejas más queridas del público.

Aunque su personaje no fue permanente, su impacto fue suficiente para quedar en la memoria de los fans. De hecho, tras conocerse su muerte, distintas comunidades de seguidores recordaron ese papel como uno de los momentos más comentados de la sitcom.

Muere Patrick Muldoon a los 57 años, estrella de Melrose Place y Salvado por la Campana IG thepatrickmuldoon

Redes sociales reaccionan a muerte de Patrick Muldoon

Tras confirmarse la muerte de Patrick Muldoon, las reacciones no tardaron en aparecer. Fans de Salvado por la Campana destacaron su contribución a la serie, señalando que su personaje ayudó a darle un giro a la historia en uno de sus momentos más recordados.

Desde páginas dedicadas a la serie, lo describieron como uno de los villanos más emblemáticos de la televisión noventera, subrayando que su trabajo formó parte del éxito que convirtió al programa en un referente generacional.

Más allá de estos dos títulos, Muldoon construyó una carrera constante en televisión y cine, participando en distintos proyectos a lo largo de los años. Sin embargo, fueron sus roles en estas producciones los que terminaron definiendo su lugar dentro de la cultura pop.

Su muerte se suma a la lista de figuras de la televisión de los 90 que siguen siendo recordadas por audiencias que crecieron con ese tipo de contenido, en una etapa donde las series comenzaban a consolidarse como un fenómeno global.