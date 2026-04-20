Michelle Salas comparte foto inédita con Luis Miguel; así lo felicitó por su cumpleaños

Michelle Salas sorprendió a sus seguidores al compartir un recuerdo muy personal para celebrar el cumpleaños de su padre, Luis Miguel. A través de sus redes sociales, la influencer publicó una fotografía poco conocida en la que aparece abrazándolo en uno de los momentos más importantes de su vida.

Con motivo de los 56 años del cantante, cumplidos el 19 de abril, la publicación tomó aún más relevancia por el mensaje que la acompañó. Michelle expresó su cariño hacia su papá.

luis miguel

"¡Te amo, papu! El cumpleaños más feliz. Que sean muchos años más celebrando tu vida".

La felicitación dejó ver el vínculo cercano que actualmente mantienen, algo que con el tiempo se ha hecho más evidente.

Michelle Salas y Luis Miguel

Un recuerdo especial de la boda de Michelle Salas

El origen de la imagen se remonta a la boda de Michelle con Danilo Díaz Granados, celebrado el 14 de octubre de 2023 en la Toscana. La ceremonia se realizó en la finca Il Borro, un lugar conocido por su privacidad y exclusividad, donde solo acudieron familiares y amigos cercanos.

Durante ese evento estuvieron presentes figuras importantes para la modelo, como su madre Stephanie Salas y su abuela, Sylvia Pasquel. Aunque se habló mucho de la boda en su momento, no se habían visto imágenes del cantante junto a su hija en esa fecha, por lo que esta fotografía aporta un nuevo vistazo a aquel día.

Captura de pantalla

Para poder acompañar a su hija en un momento tan importante, Luis Miguel realizó ajustes en su gira. Incluso llegó a posponer uno de sus compromisos profesionales para viajar a Italia y estar presente en la boda, lo que evidenció la importancia que tiene Michelle en su vida.

El cantante no acudió solo, ya que estuvo acompañado por Paloma Cuevas, su pareja. Días después, ambos fueron vistos en Madrid junto a Blanca Cuesta y Borja Thyssen, disfrutando de una salida en el restaurante del chef Ramón Freixa, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

La relación entre padre e hija

Con el paso de los años, la relación entre padre e hija ha mostrado señales de mayor cercanía. Aunque no es común verlos juntos en público, cada vez son más frecuentes los momentos que comparten, especialmente en entornos privados.

Michelle Salas y Luis Miguel

Un ejemplo de ello ocurrió hace aproximadamente un año, cuando coincidieron en Madrid durante una pausa en sus respectivas actividades. En ese periodo, Michelle y su esposo habían decidido mudarse a Miami, después de haber vivido en ciudades como Los Ángeles y Nueva York.

Otro de los recuerdos que marcó a sus seguidores fue durante el cumpleaños número 54 de Luis Miguel, celebrado en Las Vegas. En esa ocasión, ambos posaron juntos en una imagen que rápidamente se volvió popular entre los fans, quienes celebraron verlos unidos.

Luis Miguel y Michelle Salas

Además, Michelle también ha mostrado apoyo a su padre asistiendo a algunos de sus conciertos, incluyendo presentaciones en España. La gira del artista ha sido un éxito en distintos países, consolidando su lugar como una de las figuras más importantes de la música latina.

PJG