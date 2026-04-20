D4vd es acusado de asesinato por la muerte de una adolescente encontrada en su auto 

D4vd se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades tras ser señalado por su presunta implicación en un caso criminal que ha generado gran atención mediática. El artista, reconocido enfrenta un proceso legal complicado luego de que se dieran a conocer los detalles de una investigación relacionada con la muerte de una adolescente y que fuera acusado del asesinato de la joven.

El caso ha llamado la atención por las circunstancias en las que fue localizado el cuerpo de la menor, así como por la edad de la víctima.

Foto: Instagram d4vddd

D4vd es acusado de asesinato de la adolescente

Según informó la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, el joven de 21 años, cuyo nombre legal es David Burke, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, además de otros delitos como actos lascivos con una menor de 14 años y mutilación de cadáver.

Estos señalamientos están vinculados con la muerte de Celeste Rivas Hernández, quien fue reportada como desaparecida por su familia en 2024, cuando tenía 13 años, aunque las autoridades señalaron que tenía 14 al momento de su fallecimiento.

Hallan cadáver de menor en Tesla vinculado al cantante D4vd

Los fiscales también indicaron que el caso incluye circunstancias agravantes, entre ellas acecho, la presunta comisión del delito con fines de lucro y el asesinato de un testigo durante una investigación. Este conjunto de factores podría derivar en una condena severa, aunque hasta ahora no se ha confirmado si se buscará la pena de muerte.

Hallazgo del cuerpo y avances en la investigación

El descubrimiento del cuerpo de la menor se realizó en septiembre, cuando un vehículo Tesla aparentemente abandonado fue revisado tras ser remolcado desde la zona de Hollywood Hills. Dentro del automóvil, los investigadores encontraron una bolsa para cadáveres “cubierta de insectos y con un fuerte olor a descomposición”, de acuerdo con documentos judiciales.

Al inspeccionar el contenido, las autoridades localizaron restos humanos que correspondían a la víctima. Posteriormente, se informó que el cuerpo estaba desmembrado, ya que los brazos y las piernas habían sido amputados. También se encontró una segunda bolsa con más restos en su interior. Hasta el momento, la causa de la muerte no ha sido revelada públicamente, ya que existe una orden judicial que restringe la difusión de los detalles de la autopsia.

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El vehículo, un Tesla Model Y 2023, estaba registrado a nombre del cantante en una dirección en Texas vinculada a sus familiares. Según las autoridades, el automóvil había permanecido abandonado en una zona exclusiva antes de ser retirado por una grúa.

Defensa del cantante y desarrollo del caso

Tras su arresto en una vivienda ubicada en Hollywood, los abogados del artista emitieron un comunicado en el que rechazaron las acusaciones. En sus palabras: “Seamos claros: las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte”.

Asimismo, la defensa había adelantado previamente que “defenderán enérgicamente la inocencia de David”, postura que mantiene mientras avanza el proceso judicial. La investigación también incluyó la intervención de un gran jurado en el condado de Los Ángeles, cuya existencia se hizo pública cuando familiares del cantante se opusieron a citaciones judiciales en Texas.

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Por otro lado, la familia de la víctima ha optado por mantener un perfil bajo y no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.

Impacto en la carrera de D4vd

Antes de verse envuelto en esta situación legal, D4vd había logrado posicionarse entre el público joven gracias a su estilo musical que mezcla indie rock, R&B y pop lo-fi. Su popularidad creció en 2022 cuando su canción “Romantic Homicide” se volvió viral en TikTok y alcanzó el cuarto lugar en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard.

El artista también había firmado con sellos importantes y lanzado producciones como “Petals to Thorns” y “The Lost Petals” en 2023. Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo y el aumento de rumores sobre su posible implicación, decidió cancelar los últimos conciertos de su gira por Norteamérica, así como una serie de presentaciones en Europa.

PJG