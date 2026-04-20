Día de José José: ¿por qué es el 20 de abril y su vínculo con 'Me vas a echar de menos'?

El 20 de abril se ha transformado en una fecha significativa para quienes siguen la trayectoria de José José, ya que durante este día su música vuelve a escucharse aún más ya que se conmemora el Día de José José.

Con el paso de los años, esta conmemoración ha crecido sin necesidad de ser oficial. La tendencia en redes sociales, así como distintos homenajes, han permitido que nuevas generaciones conozcan su obra, mientras que sus seguidores de siempre aprovechan la fecha para recordarlo.

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¿Por qué se celebra el Día Internacional de José José?

A diferencia de otras celebraciones, esta fecha no fue establecida por una institución. Su origen está en la iniciativa de los propios admiradores del cantante, quienes encontraron en una de sus canciones más populares el motivo perfecto para rendirle homenaje.

La elección del día tiene relación directa con el tema “Me vas a echar de menos”, donde aparece la frase: “y me estarás llamando cada 20 de abril”. Esa línea se volvió clave para que los fans adoptaran el 20 de abril como una fecha simbólica para recordar su carrera.

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Si escuchas con atención "Me vas a echar de menos", notarás que hay una frase que se nos quedó grabada en el corazón y que terminó dándole nombre a esta celebración. Los fans tomaron ese verso como una promesa y, desde entonces, cada 20 de abril es una cita obligada para recordarlo.

¿Qué dice la letra de Me vas a echar de menos?

Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti. Y buscarás mi mano, para apretarla fuerte y vas a maldecir.

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Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor y sepas que aún existo y que vivo mi vida o, a lo mejor, ya no.

Y me estarás llamando cada veinte de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir.

Me vas a echar de menos Cuando tu suerte cambie y algo te salga mal y no me tengas cerca, para decirte: "calma, todo se arreglará". Me vas a echar de menos cuando llegue la noche y te acuerdes de mí.

Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que lo fui, y me estarás llamando cada veinte de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí.

Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir y querrás olvidarme y no me olvidarás. Y vendrás a buscarme y no me encontrarás y, hasta en tus ratos buenos, me vas a echar de menos, y cada día más.

PJG