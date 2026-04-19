“Me engañaba en mi propia casa”: Lupita Villalobos relata infidelidad de su expareja

Lupita Villalobos compartió un testimonio detallado sobre el momento en que descubrió una infidelidad por parte de su entonces pareja. El relato fue presentado durante una entrevista con Yordi Rosado para el canal de YouTube del conductor, donde explicó cómo una serie de coincidencias la llevó a confirmar lo ocurrido.

Según su versión, la relación no presentaba señales previas que hicieran sospechar una ruptura o conflicto. Villalobos explicó que todo comenzó con una llamada inesperada de un conocido, quien le aseguró haber visto a su pareja en Hermosillo acompañado de otra mujer.

“No había nada raro… era un esposazo en toda la extensión de la palabra”, señaló sobre el estado de la relación antes de ese momento.

Tras la llamada, decidió comunicarse con él, quien aseguró encontrarse con su padre enfermo, lo que contrastaba con la información recibida.

Ante la duda, recurrió a la función de localización de dispositivos. Al activar el buscador de su teléfono, observó el movimiento del dispositivo de su pareja en tiempo real. El seguimiento mostró que el trayecto no coincidía con lo que él había declarado.

“Veía cómo el teléfono iba rumbo a Bahía de Kino”, relató.

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Amiga ayuda a Lupita Villalobos a confirmar infidelidad

Para verificar la situación, Villalobos pidió ayuda a una amiga, quien acudió al lugar indicado siguiendo las indicaciones que ella le daba a distancia. Durante la llamada, la amiga logró ubicar el vehículo descrito y confirmar la identidad de las personas.

“Sí son ellos… se están besando”, le informó.

La mujer grabó el momento e interceptó el vehículo, lo que permitió obtener evidencia directa del encuentro.

Tras recibir las imágenes, Villalobos contactó nuevamente a su pareja, quien inicialmente negó los hechos y cuestionó la forma en que fue descubierto. Según el relato, posteriormente ofreció disculpas y solicitó hablar en persona; sin embargo, la situación continuó escalando.

La creadora explicó que, incluso después de la confrontación, observó comportamientos que contradecían las disculpas:

“Decía que me extrañaba, pero lo veía en tiempo real en moteles ese mismo fin de semana”.

De regreso en Monterrey, Villalobos decidió terminar la relación y sacar las pertenencias de su pareja del domicilio: sacó y regaló la ropa y objetos personales; eliminó varias pertenencias del hogar y modificó el acceso a bienes compartidos.

El conflicto también incluyó la retención temporal de su automóvil, lo que derivó en la intervención de autoridades, aunque sin consecuencias legales mayores.

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Un hallazgo dentro de su propia casa

El relato se intensificó cuando Villalobos aseguró haber identificado indicios de que la otra persona había estado dentro de su hogar.

Entre los elementos que mencionó, destacó objetos que no correspondían a su entorno habitual como unas tortillas traídas de Bahía de Kino, Sonora, así como registros en cámaras de seguridad.

También relató haber encontrado evidencia que, según su versión, indicaba la presencia de la otra mujer en momentos en los que ella se encontraba en el domicilio, pues contó que recibió un mensaje de un número desconocido, en donde la mujer le mandó una selfie y detrás Lupita Villalobos durmiendo.

Un testimonio que expone el proceso personal

Durante la entrevista, Villalobos describió el impacto emocional de la experiencia, así como la forma en que reconstruyó los hechos a partir de distintos elementos: llamadas, ubicación en tiempo real y registros visuales.