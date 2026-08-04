El diablo viste a la moda 2 rompe récords en Disney+ e iguala a Deadpool & Wolverine
La secuela de El diablo viste a la moda se convierte en el mayor estreno live-action de Disney+ desde Deadpool & Wolverine.
El regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs en El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2) no solo fue un éxito en taquilla de los cines, sino que también se ha convertido en uno de los estrenos más importantes para la plataforma de streaming Disney+.
El diablo viste a la moda 2 alcanzó 15.2 millones de reproducciones globales durante sus primeros cinco días disponible en los catálogos de Disney+ y Hulu, consolidándose como el debut de una película live-action más visto para las plataformas de la compañía desde el lanzamiento de Deadpool & Wolverine.
El largometraje —que contó con un presupuesto de 100 millones de dólares— ya había registrado un sólido paso por las salas de cine, donde acumuló 220.6 millones de dólares en Estados Unidos y un total de 691.4 millones de dólares a nivel mundial.
Su rendimiento en el entorno digital confirma el interés sostenido del público por reencontrarse con el elenco original encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.
A la producción, dirigida nuevamente por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, se sumaron nombres como Justin Theroux, Lucy Liu, Kenneth Branagh, Simone Ashley y B.J. Novak, expandiendo el universo creado en la novela de Lauren Weisberger.
En el servicio de streaming también es posible ver la primera película que muestra los inicios de la relación entre Miranda y Andy Sachs.
Paquetes y costos de Disney+ en México
En México, Disney+ ofrece diversas alternativas de suscripción mensual que van desde el paquete con cortes comerciales hasta aquel que incluye los eventos deportivos de ESPN. En todos podrás mirar El diablo viste a la moda 2:
- Disney+ Estándar con anuncios: Incluye el catálogo completo de producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu con comerciales intercalados. Permite reproducción simultánea en hasta 2 dispositivos con calidad Full HD (1080p). Su costo es de 169 pesos al mes.
- Disney+ Estándar (sin anuncios): Lo mismo que el paquete anterior pero sin cortes comerciales por 199 pesos mensuales.
- Disney+ Premium: Además de las series y películas ofrece los eventos deportivos de ESPN, soporta hasta 4 dispositivos en simultáneo, audio Dolby Atmos y calidad de imagen en 4K UHD/HDR por 339 pesos al mes.