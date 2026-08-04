El diablo viste a la moda 2 rompe récords en Disney+ e iguala a Deadpool & Wolverine

El regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs en El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2) no solo fue un éxito en taquilla de los cines, sino que también se ha convertido en uno de los estrenos más importantes para la plataforma de streaming Disney+.

El diablo viste a la moda 2 alcanzó 15.2 millones de reproducciones globales durante sus primeros cinco días disponible en los catálogos de Disney+ y Hulu, consolidándose como el debut de una película live-action más visto para las plataformas de la compañía desde el lanzamiento de Deadpool & Wolverine.

El largometraje —que contó con un presupuesto de 100 millones de dólares— ya había registrado un sólido paso por las salas de cine, donde acumuló 220.6 millones de dólares en Estados Unidos y un total de 691.4 millones de dólares a nivel mundial.

Su rendimiento en el entorno digital confirma el interés sostenido del público por reencontrarse con el elenco original encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

A la producción, dirigida nuevamente por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, se sumaron nombres como Justin Theroux, Lucy Liu, Kenneth Branagh, Simone Ashley y B.J. Novak, expandiendo el universo creado en la novela de Lauren Weisberger.

En el servicio de streaming también es posible ver la primera película que muestra los inicios de la relación entre Miranda y Andy Sachs.

Reproducir Meryl Streep rompe el silencio sobre El Diablo Viste a la Moda 2 y por qué la diversidad de cuerpos es la nueva tendencia

Paquetes y costos de Disney+ en México

En México, Disney+ ofrece diversas alternativas de suscripción mensual que van desde el paquete con cortes comerciales hasta aquel que incluye los eventos deportivos de ESPN. En todos podrás mirar El diablo viste a la moda 2: