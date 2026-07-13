Top Chef VIP presenta a los 20 participantes de la quinta temporada
Telemundo presentó al elenco completo de la nueva edición de Top Chef VIP. Actores, cantantes, modelos, influencers y figuras de realities buscarán conquistar al jurado para llevarse el premio de 200 mil dólares
Telemundo confirmó el estreno de la quinta temporada de Top Chef VIP, una edición que reunirá a 20 celebridades dispuestas a demostrar que su talento va mucho más allá de los escenarios y las cámaras.
La conducción volverá a estar a cargo de Carmen Villalobos, mientras que el panel de jueces estará integrado por Antonio "Toño" de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez, quienes serán los responsables de evaluar cada uno de los platillos y decidir quién continúa en la competencia.
El ganador del programa obtendrá el título de Top Chef VIP y un premio de 200 mil dólares.
¿Quiénes forman parte del elenco de Top Chef VIP?
La nueva temporada contará con un grupo de participantes provenientes del mundo de las telenovelas, la música, los concursos de belleza, el deporte y las redes sociales.
Los famosos que aceptaron el reto son:
- Athenea Pérez
- Aylín Mujica
- Carlos "Caramelo" Cruz
- Carlos Ferro
- Carlos Ponce
- Diana Haro
- Gaby Borges
- Guty Carrera
- José Joel
- Kelly Ríos
- Lupillo Rivera
- Mauricio Garza
- Miguel Arce
- Nailea Norvind
- Nievelis González
- Ninel Conde
- Pedro Luis "La Divaza" Figueroa
- Roberto Romano
- Sheynnis Palacios
- Stephanie Salas
¿Qué trayectoria tienen algunos de los concursantes?
Entre los nombres más conocidos destaca Ninel Conde, recordada por su personaje de Alma Rey en Rebelde, así como Carlos Ponce, quien ha protagonizado diversas producciones de Telemundo.
También sobresale Lupillo Rivera, figura de la música regional mexicana y exparticipante de La casa de los famosos; José Joel, hijo del cantante José José; y Stephanie Salas, actriz y cantante perteneciente a una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano.
El elenco también incluye a la ex Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, la representante de España en Miss Universo 2024, Athenea Pérez, además de influencers como La Divaza y Carlos "Caramelo" Cruz, ganador de la edición All-Stars de La casa de los famosos.
A ellos se suman actores como Carlos Ferro, Mauricio Garza, Nailea Norvind, Diana Haro, Gaby Borges y Roberto Romano, además de figuras de realities como Guty Carrera, Miguel Arce, Kelly Ríos y Nievelis González.
¿Cómo será la competencia?
Durante cada episodio, las celebridades deberán enfrentarse a diferentes retos gastronómicos que pondrán a prueba su creatividad, técnica y capacidad para trabajar bajo presión.
El jurado evaluará el desempeño de cada concursante y decidirá quiénes avanzan en la competencia y quiénes deberán abandonar la cocina.
Al finalizar la temporada, solo uno de los participantes logrará convertirse en el nuevo Top Chef VIP y se llevará el premio de 200 mil dólares, además del reconocimiento como el mejor cocinero entre las celebridades de esta edición.