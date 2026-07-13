Top Chef VIP presenta a los 20 participantes de la quinta temporada

Telemundo confirmó el estreno de la quinta temporada de Top Chef VIP, una edición que reunirá a 20 celebridades dispuestas a demostrar que su talento va mucho más allá de los escenarios y las cámaras.

La conducción volverá a estar a cargo de Carmen Villalobos, mientras que el panel de jueces estará integrado por Antonio "Toño" de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez, quienes serán los responsables de evaluar cada uno de los platillos y decidir quién continúa en la competencia.

Foto: Especial

El ganador del programa obtendrá el título de Top Chef VIP y un premio de 200 mil dólares.

¿Quiénes forman parte del elenco de Top Chef VIP?

La nueva temporada contará con un grupo de participantes provenientes del mundo de las telenovelas, la música, los concursos de belleza, el deporte y las redes sociales.

Foto: Redes sociales

Los famosos que aceptaron el reto son:

Athenea Pérez

Aylín Mujica

Carlos "Caramelo" Cruz

Carlos Ferro

Carlos Ponce

Diana Haro

Gaby Borges

Guty Carrera

José Joel

Kelly Ríos

Lupillo Rivera

Mauricio Garza

Miguel Arce

Nailea Norvind

Nievelis González

Ninel Conde

Pedro Luis "La Divaza" Figueroa

Roberto Romano

Sheynnis Palacios

Stephanie Salas

¿Qué trayectoria tienen algunos de los concursantes?

Entre los nombres más conocidos destaca Ninel Conde, recordada por su personaje de Alma Rey en Rebelde, así como Carlos Ponce, quien ha protagonizado diversas producciones de Telemundo.

Foto: Especial

También sobresale Lupillo Rivera, figura de la música regional mexicana y exparticipante de La casa de los famosos; José Joel, hijo del cantante José José; y Stephanie Salas, actriz y cantante perteneciente a una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano.

El elenco también incluye a la ex Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, la representante de España en Miss Universo 2024, Athenea Pérez, además de influencers como La Divaza y Carlos "Caramelo" Cruz, ganador de la edición All-Stars de La casa de los famosos.

A ellos se suman actores como Carlos Ferro, Mauricio Garza, Nailea Norvind, Diana Haro, Gaby Borges y Roberto Romano, además de figuras de realities como Guty Carrera, Miguel Arce, Kelly Ríos y Nievelis González.

¿Cómo será la competencia?

Durante cada episodio, las celebridades deberán enfrentarse a diferentes retos gastronómicos que pondrán a prueba su creatividad, técnica y capacidad para trabajar bajo presión.

El jurado evaluará el desempeño de cada concursante y decidirá quiénes avanzan en la competencia y quiénes deberán abandonar la cocina.

Al finalizar la temporada, solo uno de los participantes logrará convertirse en el nuevo Top Chef VIP y se llevará el premio de 200 mil dólares, además del reconocimiento como el mejor cocinero entre las celebridades de esta edición.