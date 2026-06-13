El día que lo cambió todo: Así fue como Luis Miguel aceptó su paternidad ante Michelle Salas

La historia entre Luis Miguel y Michelle Salas ha sido una de las más comentadas dentro del mundo del espectáculo mexicano. Durante años, la relación entre el cantante y su hija estuvo marcada por la distancia, los rumores y el silencio mediático.

Sin embargo, hubo un momento que cambió para siempre el rumbo de ese vínculo y que terminó por abrir la puerta a una reconciliación que parecía imposible.

¿Cómo fue la infancia de Michelle Salas?

Michelle Salas nació el 13 de junio de 1989, fruto de la relación que Luis Miguel sostuvo con Stephanie Salas cuando ambos eran muy jóvenes. Aunque desde el inicio existieron especulaciones sobre la paternidad del cantante, el tema permaneció envuelto en controversia durante gran parte de la infancia de la hoy influencer y empresaria.

Michelle nació en 1989, fruto del romance entre el cantante y Stephanie Salas IG michellesalasb

De acuerdo con diversos testimonios, los primeros años de vida de Michelle no estuvieron completamente alejados de su padre. Stephanie Salas reveló en distintas entrevistas que Luis Miguel conoció a su hija cuando era apenas una bebé y que incluso mantuvo contacto con ella durante algunos años.

La actriz recordó que el intérprete quedó impactado al verla por primera vez y comentó emocionado lo mucho que se parecía a él. Durante esa etapa, Michelle visitaba ocasionalmente a la familia del cantante y recibía muestras de cariño tanto de Luis Miguel como de algunos integrantes de su entorno. Sin embargo, con el paso del tiempo la relación se fue enfriando hasta desaparecer casi por completo.

Durante gran parte de su infancia, Luis Miguel negó públicamente su paternidad. IG

¿Por qué Luis Miguel tardó tantos años en reconocer a Michelle Salas?

La ausencia del llamado “Sol de México” marcó gran parte de la niñez y adolescencia de Michelle. Mientras Stephanie Salas se encargaba de su crianza, el cantante evitaba hablar públicamente del tema e incluso llegó a negar la paternidad en algunas entrevistas de la época.

En 2005, Michelle rompió el silencio y habló sobre ser la hija no reconocida del cantante. IG stephaniesalasoficial

Pero todo cambió en 2005. A los 16 años, Michelle decidió romper el silencio y concedió una entrevista que tuvo un enorme impacto mediático. En la portada de una reconocida revista expresó una frase que rápidamente se volvió histórica: aseguró que ya no quería que la vieran como “la hija no reconocida” de Luis Miguel, pues él sabía perfectamente de su existencia.

Aquellas declaraciones generaron una fuerte conversación pública y pusieron nuevamente el tema sobre la mesa. La presión mediática aumentó y, según diversas versiones, el cantante comenzó a replantearse la situación.

Ese testimonio fue clave para reactivar la presión mediática sobre “El Sol”. Mezcalent

En esos años, Luis Miguel vivía una etapa personal distinta. Mantenía una relación con Aracely Arámbula y había formado una familia con el nacimiento de sus hijos Miguel y Daniel. Diversas fuentes señalan que la actriz habría sido una figura importante para impulsar un acercamiento entre el cantante y su hija mayor.

Poco a poco comenzaron los contactos privados. Las conversaciones se hicieron más frecuentes y finalmente llegó el momento decisivo.

¿En qué año reconoció Luis Miguel a Michelle Salas?

En 2007, Luis Miguel inició los trámites legales para reconocer oficialmente a Michelle como su hija. Un año después, el proceso quedó formalizado y la joven obtuvo legalmente el apellido paterno, cerrando así un capítulo que había permanecido abierto durante casi dos décadas.

En 2008, Luis Miguel inició el proceso legal para reconocer a Michelle. Especial

El reconocimiento no solo representó un acto legal. También significó el comienzo de una nueva etapa en la relación entre ambos. Michelle incluso llegó a vivir una temporada junto a su padre en Los Ángeles, compartiendo tiempo con él, Aracely Arámbula y sus medio hermanos.

Aunque con los años la relación atravesó altibajos, especialmente tras el estreno de Luis Miguel: La Serie, padre e hija lograron reconstruir el vínculo. Uno de los momentos más emotivos ocurrió en 2023, cuando el cantante asistió a la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz en la Toscana italiana.

La relación se consolidó públicamente cuando Luis Miguel asistió a la boda de Michelle en 2023. Captura de pantalla

Las imágenes de él en la celebración dieron la vuelta al mundo y fueron interpretadas como la prueba definitiva de que, después de años de desencuentros, heridas y silencios, habían encontrado un camino hacia la reconciliación. Y hoy mantienen una buena relación.