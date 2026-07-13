Justin Baldoni rechaza pagar los 8 millones que exige Blake Lively por gastos legales

La batalla judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively suma un nuevo episodio. De acuerdo con TMZ, el actor y su productora, Wayfarer, respondieron formalmente a la petición de la actriz para que cubra más de 8 millones de dólares correspondientes a honorarios legales derivados del litigio entre ambos.

Según el medio estadounidense, Baldoni considera que la cifra solicitada es desproporcionada y pidió al tribunal rechazar la petición por considerar que no existen pruebas suficientes que justifiquen ese pago.

Foto: Instagram blakelively

¿Por qué Justin Baldoni rechaza la solicitud de Blake Lively?

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, la defensa de Baldoni sostiene que la actriz no ha demostrado que tenga derecho a recibir la totalidad de los honorarios que reclama.

En el escrito presentado por el abogado Bryan Freedman, se argumenta que la petición incluye gastos que, según su postura, no deberían formar parte del proceso.

La solicitud de honorarios de Lively es tan excesiva que incluso incluye los honorarios por investigar su propia responsabilidad por perjurio derivada de su reclamación CRD de California y su moción de la Regla 11, para la cual el Tribunal ya ha denegado los honorarios", señala el documento.

¿Qué propone el equipo legal de Baldoni?

Como alternativa, la defensa del actor planteó que, si el juez decide otorgar honorarios a Blake Lively, el monto no supere una cantidad de seis cifras, muy por debajo de los más de 8 millones de dólares solicitados inicialmente.

IG justinbaldoni

Además, sostiene que la actriz intenta trasladar a Baldoni el costo de trabajos legales que, desde su perspectiva, exceden la defensa relacionada con la demanda por difamación, por lo que califican la petición como exagerada y sin fundamento.

Una fuente cercana a la actriz, declaró que los argumentos de Baldoni contradicen lo establecido por la legislación aplicable.

Según esa versión, la ley contempla el reembolso de gastos por una "defensa exitosa del litigio", y no únicamente por una demanda específica, además de recordar que el juez decidió unificar ambos casos durante el proceso judicial.

Foto: Instagram Blake Lively

¿Cómo comenzó la disputa por los honorarios?

Blake Lively solicitó el reembolso de más de 8 millones de dólares luego de que un juez desestimara la demanda por difamación de 400 millones de dólares, presentada por Justin Baldoni y determinara que la actriz podía reclamar los gastos legales derivados de esa resolución.

La controversia sobre el pago de honorarios surgió después de que ambas partes alcanzaran en mayo un acuerdo para poner fin al resto de sus disputas legales, evitando así que continuaran a juicio las demandas pendientes relacionadas con presunto incumplimiento de contrato y represalias.