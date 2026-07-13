Hudson Williams estalla contra personas que lo siguieron en París; les intenta quemar fotos

Hudson Williams, protagonista de Heated Rivalry, enfrentó a un grupo de personas que lo siguió hasta una residencia privada en París para pedirle autógrafos. El momento fue grabado en video y se volvió viral en redes sociales.

En la grabación, el actor aparece al bajar de un coche, cuando una persona se acerca con fotografías para pedirle una firma. Williams reaccionó molesto al darse cuenta de que el grupo lo había seguido hasta el lugar donde se hospeda temporalmente durante su estancia en la ciudad.

“Chicos, me han seguido hasta mi residencia”, dijo el actor al grupo.

Aunque algunas de las personas intentaron disculparse, Williams tomó las fotografías y les pidió que se fueran. El actor insistió en que ese comportamiento no era aceptable y dejó claro que no los consideraba fans.

“No pueden hacer esto. Esto es jodidamente raro. Ustedes no son fans. Están siendo muy raros y me acaban de seguir”, expresó.

Hudson Williams intenta con poco éxito quemar fotografías de sus fans Especial

Hudson Williams pide respeto a su privacidad

Durante el video, Williams también intentó quemar las fotografías con un encendedor, aunque no logró hacerlo en ese momento. Después, les dijo que las quemaría en casa y volvió a pedir al grupo que se retirara.

“Por favor, váyanse, están completamente locos”, dijo antes de observar cómo se alejaban.

El incidente generó reacciones divididas en redes sociales, aunque muchos usuarios defendieron la postura del actor y señalaron que la fama no elimina el derecho a la privacidad. Algunos comentarios destacaron que seguir a una persona hasta una dirección privada no debe normalizarse como una muestra de cariño o entusiasmo.

“Ser famoso no anula tu derecho a la privacidad. Dejen de normalizar el acoso y llámenlo por su nombre. Dejen vivir a la gente”, escribió un usuario en apoyo al actor.

Otro comentario señaló que Williams estaba siendo tratado “como un animal de zoológico” y que merecía poder caminar o trasladarse sin ser perseguido por desconocidos.

No es la primera vez que pide límites al fandom

Esta no es la primera vez que Hudson Williams se pronuncia contra comportamientos inapropiados dentro del fandom de Heated Rivalry. En marzo, él y su compañero de reparto, François Arnaud, compartieron comunicados en Instagram para rechazar los comentarios de odio dirigidos a otros integrantes del elenco.

En ese mensaje, ambos actores pidieron a los espectadores no llamarse fans si utilizaban redes sociales para difundir ataques racistas, homófobos, bifóbicos, misóginos, discriminatorios por edad, capacitistas, parasociales o intolerantes.

“Ninguno de nosotros necesita tu odioso ‘amor’”, señalaron en aquel comunicado.

bgpa