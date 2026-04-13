Todo sobre el K-Fest 2026 edición BTS gratis en CDMX este mes de abril

La emoción por el regreso de BTS a México ya se siente entre la comunidad ARMY y seguidores del K-pop, por ello, antes de que el grupo surcoreano pise tierras mexicanas, el festival K-Fest 2026 acercará toda la experiencia de Arirang a la Ciudad de México (CDMX).

Este evento promete reunir música, gastronomía y productos temáticos en dos sedes distintas, con acceso gratis para todos los asistentes.

En sí, busca convertirse en un punto de encuentro previo a la vistita de BTS en México, integrando a fans de distintas edades en un ambiente festivo que celebra el fenómeno global del K-pop.

¿Qué habrá en el K-Fest 2026 en CDMX?

Fans del K-pop. Jung Yeon-je / AFP

En el festival, los asistentes podrán encontrar distintos tipos de mercancía oficial y fanmade no solo de BTS también de otros grupos que han ganado popularidad en los últimos años.

En esta edición, que se centra en elebrar el regreso de BTS a México, los organizadores confirmaron la participación de distintas tiendas como K-Pop Nenis Store, Pibbo Studio, Indigo MX, Perfect Caos, Kotoh_15, Nini’s Echo, Yun Love, entre otras.

Entre las principales actividades que habrá en el K-Fest 2026 destacan:

Random Dance: áreas abiertas diseñadas para que los fans luzcan sus mejores movimientos al ritmo del K-pop.

Concursos de Dance Cover : exhibiciones tanto grupales como individuales en las que se reinterpretan coreografías icónicas.

Rifas y dinámicas: distintas oportunidades para obtener mercancía temática y artículos exclusivos.

Experiencias interactivas: actividades creativas enfocadas en fomentar la convivencia entre los asistentes.

Zona de comida asiática: oferta de platillos inspirados en la gastronomía coreana y otras cocinas del continente.

Venta de mercancía: disponibilidad de productos oficiales y creaciones fanmade , como álbumes, ropa, accesorios e ilustraciones.

¿Cuándo y dónde?

El evento contará con dos fechas y ubicaciones para facilitar la asistencia del público.

En la CDMX el festival se realizará los días 25 y 26 de abril en Expo Reforma, en un horario de 12:00 a 17:00 horas.

En tanto, en el Estado de México, específicamente en Naucalpan, la cita será el 18 y 19 de abril en el Salón Oasis.

Ambas sedes ofrecerán la misma experiencia y contarán con entrada gratuita, además de más de 50 expositores especializados en cultura pop coreana.

¿Cuándo viene BTS a México?

BTS sí viene a México en 2026 como parte de su gira mundial “ARIRANG”.

Las fechas confirmadas en la Ciudad de México son:

7 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026

Fans del K-pop. Jung Yeon-je / AFP

Todos los conciertos serán en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más grandes del país.

Este tour marca su regreso a los escenarios después de varios años de pausa por el servicio militar y nuevos proyectos musicales, por lo que es uno de los eventos más esperados por el fandom ARMY en México.

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