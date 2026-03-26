¡Regresan ‘Las Crónicas de Narnia’! La magia, el elenco y secretos de la nueva saga para Netflix

Esto es todo lo que se sabe sobre Las Crónicas de Narnia, la nueva adaptación para Netflix que pretende retomar la magia de las películas de los años dos mil y traerlas de regreso, esta vez acompañadas de la plataforma de streaming.

Hace más de siete décadas que Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis han cautivado a generaciones de lectores con sus viajes a un mundo de leones parlantes, brujas poderosas y armarios mágicos.

Desde su primera aparición en la década de 1950, esta serie literaria se ha convertido en un clásico de la literatura infantil y juvenil, traducida a decenas de idiomas y con millones de copias vendidas en todo el mundo.

Sin embargo, llevar este mundo fantástico a la pantalla grande ha sido una travesía larga y a veces incierta. En el 2005, la película de El león, la bruja y el armario fue un gran éxito, pero la saga fue perdiendo terreno conforme se estrenaron sus secuelas.

Desde entonces, los fanáticos han esperado una reinvención que capture la esencia mágica de esos libros y que, al mismo tiempo, hable a nuevas generaciones de espectadores. Hoy, esa espera parece estar llegando a su fin con Netflix, quien ha apostado por revitalizar el universo de Narnia con una nueva adaptación cinematográfica.

Narnia: El sobrino del mago IMDb

¿Qué se sabe del reboot de Las Crónicas de Narnia?

En 2018, Netflix anunció un acuerdo de varios años con The C.S. Lewis Company para desarrollar series y películas basadas en el mundo de Narnia. La idea no es solo hacer una película aislada, sino construir un universo cinematográfico completo que abarque la icónica saga de siete libros escrita por Lewis.

La primera parte de esta nueva franquicia iniciará con una historia que sirve como precuela cronológica del universo de Narnia. La película se basa en El sobrino del mago, publicada en 1955 por C.S. Lewis.

Aunque este libro fue el sexto en ser publicado, es el primero en la cronología interna de la saga porque explica cómo se originó el propio mundo de Narnia.

Se trata de un reboot completo, separado de las películas realizadas en los años 2000. El reinicio permitirá a Netflix explorar historias de forma cronológica o incluso cruzarlas y expandir el universo más allá de lo que ya conocemos.

Narnia: El sobrino del mago IMDb

¿Quién forma el elenco y producción de Narnia: El sobrino del mago?

De acuerdo con entrevistas y anuncios por parte de IMDb, Emma Mackey interpretará a Jadis, la Bruja Blanca, uno de los personajes más emblemáticos y poderosos del universo de Narnia.

Por otro lado, Daniel Craig está ligado al papel del Tío Andrew; Meryl Streep está en pláticas para prestar su voz a Aslan, el majestuoso león que actúa como guía y protector de Narnia.

Carey Mulligan interpretará a Mabel Kirke; además, David McKenna y Beatrice Campbell darán vida a Digory Kirke y Polly Plummer, los pequeños protagonistas a través de cuyos ojos se descubre Narnia.

La dirección del reboot de Narnia está a cargo de Greta Gerwig, conocida por su sensibilidad narrativa y su capacidad para abordar historias con una mezcla de emoción, humor y profundidad.

Gerwig ha destacado anteriormente en títulos exitosos como Barbie, Mujercitas y Lady Bird, ella también coescribe el guion junto a Matthew Aldrich —otro guionista con experiencia en producciones familiares de alta calidad. Y está firmada por al menos otras dos películas.

Otro de los elementos más comentados es la participación del músico Mark Ronson en la composición de la banda sonora, lo que sugiere una mezcla de tradición épica con sonidos contemporáneos que acompañarán las escenas mágicas y dramáticas del filme.

Narnia: El sobrino del mago IMDb

¿Cuándo se estrenará Narnia: El sobrino del mago?

De acuerdo con fuentes en el mundo del cine, se sabe que la película ya terminó de grabarse en Londres, después de 6 meses de trabajo.

Aunque no está 100% confirmado, se espera que el estreno de El sobrino del mago sea el 26 de noviembre de 2026 en cines, y luego se lanzará en Netflix a nivel mundial el 25 de diciembre del mismo año.