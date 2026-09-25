¿Conoces todas? Las insólitas alianzas comerciales con las que Rosalía facturó millones

Rosalía no solo convirtió sus canciones en fenómenos mundiales. Con el paso de los años, la cantante española también consiguió transformar su imagen en una poderosa herramienta dentro de la moda, la belleza, la tecnología y el estilo de vida, al punto de colaborar con algunas de las firmas más reconocidas del planeta.

¿Cuáles son las marcas con las que Rosalía ha colaborado?

Uno de los capítulos más importantes de su relación con la moda de lujo ocurrió en 2024, cuando Dior la incorporó como embajadora global. La alianza reforzó una relación que ya había comenzado a llamar la atención por sus apariciones con diseños de la casa francesa y por su presencia en grandes acontecimientos de moda.

Rosalía ha conseguido convertirse en el rostro de importantes firmas internacionales, llevando su particular estética desde los escenarios hasta las campañas de moda IG rosalia.vt

El vínculo con las grandes maisons también incluye a Louis Vuitton, firma con la que Rosalía ha tenido una relación particularmente llamativa. En 2023, durante el desfile masculino de otoño-invierno en París, la cantante ofreció una actuación que la colocó en el centro del espectáculo, en lugar de limitarse a ocupar un asiento en primera fila.

A esta lista se suma Acne Studios, para cuya campaña global de otoño-invierno 2022 Rosalía posó frente al lente de Paul Kooiker. También protagonizó una campaña invernal de Jacquemus, consolidando su presencia como una de las figuras musicales más vinculadas con la moda contemporánea.

Acne Studios la eligió como protagonista de su campaña global de otoño-invierno 2022, IG rosalia.vt

La colaboración de Rosalía con Kim Kardashian

Otro de sus acuerdos más comentados llegó con SKIMS, la firma de Kim Kardashian. En 2022, Rosalía protagonizó una campaña de la marca, llevando su estética personal al terreno de la ropa interior y el fashion lifestyle.

SKIMS, la marca fundada por Kim Kardashian, demostró cómo el estilo de la cantante puede trasladarse de la música al terreno de la moda íntima y el lifestyle. IG rosalia.vt

La colaboración mostró hasta qué punto su imagen podía funcionar fuera de los escenarios: la cantante consiguió conectar con una audiencia internacional sin desprenderse de los elementos que distinguen su identidad.

Rosalía y sus colaboraciones en el mundo deportivo

Su imagen tampoco se quedó en las pasarelas. Nike recurrió a la española para distintas campañas, entre ellas una relacionada con las Air Max 2090. La colaboración también exploró referencias a elementos tradicionales españoles mediante diseños especiales.

Por otro lado, en julio de 2025, la cantante fue anunciada como embajadora global de New Balance, debutando en una campaña cinematográfica de cinco capítulos en la que presentó las New Balance 204L, una silueta inspirada en los modelos de running de los años 2000.

New Balance la anunció como embajadora global desde 2025 y la vinculó con las New Balance 204L IG rosalia.vt

Meses después, entre febrero y marzo de 2026, volvió a ser protagonista de la campaña global Sporty-Femme, que mostró las 204L desde una perspectiva más urbana, femenina y vinculada con la moda.

Las inesperadas marcas que han apostado por la imagen de Rosalía

Una de sus colaboraciones comerciales más singulares fue con Coca-Cola. En 2023, la compañía lanzó Coca-Cola Move, una edición de Coca-Cola Creations desarrollada junto con Rosalía.

La cantante participó en el concepto creativo y vinculó el lanzamiento con su canción “LLYLM”. Incluso el diseño del envase incorporó dibujos realizados por la propia artista.

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La estrategia fue mucho más allá de colocar a una celebridad en un anuncio: música, diseño, experiencias digitales y producto quedaron integrados alrededor de una misma campaña.

Rosalía también ha colaborado con Cupra, la marca española de automóviles, mientras que anteriormente trabajó con Pull&Bear en colecciones cápsula durante la etapa de consolidación de El Mal Querer.

Por otro lado, la incursión de Rosalía en la industria de la belleza tampoco pasó desapercibida. En 2020 fue rostro de MAC Cosmetics para la campaña benéfica VIVA GLAM y posteriormente participó en una colección de maquillaje inspirada en su universo creativo.

¿Cuál fue la ultima campaña de la Rosalía?

Más recientemente, Calvin Klein incorporó a Rosalía a sus campañas, ampliando todavía más su presencia en moda y belleza. La relación incluyó una campaña global de ropa interior y posteriormente su asociación con la propuesta de fragancias Euphoria Elixirs.

Calvin Klein la incorporó a campañas de ropa interior y posteriormente a su propuesta de fragancias. IG rosalia.vt

La propia línea Euphoria Elixirs de Calvin Klein reúne actualmente distintas versiones de la fragancia, entre ellas Magnetic, Bold y Solar, con perfiles que exploran diferentes interpretaciones de la vainilla.

Aunque las cantidades que cada acuerdo representa para la artista no suelen hacerse públicas, la variedad de colaboraciones permite dimensionar el alcance comercial de su imagen.

Rosalía consiguió que su estética dejara de ser únicamente parte de sus videoclips y presentaciones para convertirse también en un activo dentro de algunas de las campañas más llamativas de la cultura pop.