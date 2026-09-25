El Mal Querer comenzó como un trabajo universitario; ¿cómo terminó convirtiendo a Rosalía en una estrella mundial?

Antes de llenar escenarios internacionales y ganar premios Grammy, Rosalía desarrolló un proyecto musical durante sus estudios universitarios. Lo que comenzó como una propuesta académica terminó por impulsar su carrera y abrirle las puertas de la industria musical internacional.

Rosalía convirtió El Mal Querer, su trabajo universitario, en el disco que impulsó su carrera internacional. IG rosalia.vt

Cómo El Mal Querer de Rosalía pasó de las aulas a convertirse en un disco

En 2018, Rosalía lanzó El Mal Querer, su segundo álbum de estudio. Sin embargo, la cantante llevaba cerca de dos años trabajando en este proyecto, que originalmente desarrolló para obtener su título universitario.

Mientras estudiaba en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), en Barcelona, la artista decidió que su Trabajo de Fin de Grado sería un álbum conceptual que combinara sus conocimientos de flamenco con una propuesta musical diferente.

La inspiración llegó de Flamenca, una novela medieval occitana que cuenta la historia de una mujer cuyo esposo la mantiene encerrada debido a sus celos. Rosalía utilizó esta narración como punto de partida para construir una historia sobre las relaciones tóxicas.

En lugar de presentar canciones independientes, organizó el álbum en 11 capítulos que siguen la evolución de una relación marcada por el enamoramiento, los celos, el control y la búsqueda de libertad.

La estructura permitió que cada tema tuviera una función dentro de la historia. Canciones como Malamente, Pienso en tu mirá y A ningún hombre representan distintas etapas de ese recorrido.

El proyecto académico también le permitió desarrollar una propuesta escénica y visual que posteriormente formaría parte de la identidad del disco.

La portada de El Mal Querer, el disco que Rosalía desarrolló como trabajo universitario y que impulsó su carrera internacional. Sony Music

La combinación musical que distinguió a El Mal Querer de Rosalía

Uno de los factores que impulsaron el reconocimiento de Rosalía fue su decisión de combinar el flamenco con elementos de la música electrónica, el pop y los sonidos urbanos.

Para desarrollar esta propuesta, trabajó con el productor El Guincho, con quien compartió las tareas de composición y producción del álbum.

Durante aproximadamente dos años, ambos experimentaron con arreglos vocales, percusiones, sintetizadores y recursos tradicionales del flamenco. El objetivo era construir un sonido que respondiera a las necesidades de cada capítulo.

La producción se realizó inicialmente con recursos limitados. En entrevistas posteriores, Rosalía contó que trabajó con El Guincho en un pequeño departamento de Barcelona, donde utilizaron computadoras, un micrófono y un teclado MIDI.

Además, la cantante destinó parte de las ganancias obtenidas con su primer álbum, Los Ángeles, a financiar el nuevo proyecto.

El Mal Querer comenzó a tomar forma sin el respaldo de una gran compañía discográfica. Rosalía todavía trabajaba como artista independiente cuando publicó sus primeros adelantos y preparó su presentación en el festival Sónar de Barcelona.

Rosalía durante un ensayo de baile, una disciplina que complementó la propuesta musical y visual de El Mal Querer. IG rosalia.vt

Cómo “Malamente” y los videoclips impulsaron el éxito de Rosalía

El lanzamiento de Malamente, en mayo de 2018, fue uno de los primeros pasos de Rosalía hacia el reconocimiento internacional.

La canción presentó al público su nueva propuesta musical, acompañada de un videoclip que atrajo la atención por su estética.

El video, realizado por la productora catalana Canadá, incorporó elementos de la cultura española, motocicletas, camiones y referencias religiosas. También incluyó coreografías que se alejaban de las presentaciones tradicionales del flamenco.

Meses después, Rosalía publicó Pienso en tu mirá, otro adelanto que continuó con la narrativa del álbum y desarrolló una propuesta visual relacionada con los celos y la posesión.

Ambos lanzamientos permitieron que el público conociera el concepto de El Mal Querer antes de que el disco estuviera disponible.

La cantante también trabajó con el artista Filip Ćustić, responsable de la identidad gráfica del proyecto, incluida la portada y las imágenes que acompañaron las canciones.

El interés que generaron sus primeros sencillos contribuyó a ampliar su público. Posteriormente, Rosalía firmó con Sony Music, compañía que publicó El Mal Querer el 2 de noviembre de 2018.

Rosalía en el videoclip de Malamente, la canción de El Mal Querer que impulsó su reconocimiento internacional. Captura de Pantalla Video YouTube Malamente

Los premios que llevaron a El Mal Querer de Rosalía al reconocimiento internacional

El lanzamiento del álbum consolidó el interés que habían generado sus primeros sencillos. Su propuesta recibió atención de medios musicales internacionales y permitió que Rosalía ampliara su presencia fuera de España.

En noviembre de 2018, la cantante también obtuvo sus primeros Latin Grammy gracias a Malamente.

Durante 2019, su carrera continuó creciendo con nuevos lanzamientos, colaboraciones y presentaciones internacionales. Ese mismo año, El Mal Querer obtuvo varios reconocimientos en los Latin Grammy.

Entre los principales premios relacionados con el álbum se encuentran los siguientes.

Latin Grammy 2019 a Álbum del Año.

Latin Grammy 2019 a Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo.

Grammy 2020 a Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo.

El premio a Álbum del Año fue uno de los reconocimientos más importantes de aquella etapa. Rosalía recibió el galardón durante la ceremonia celebrada en Las Vegas, donde también fue reconocida por otras producciones.

En enero de 2020, El Mal Querer obtuvo el Grammy estadounidense, categoría en la que competía con producciones de Bad Bunny, J Balvin, Flor de Toloache e iLe.

Además, Rosalía consiguió una nominación a Mejor Artista Nuevo en aquella edición, lo que amplió su presencia en una ceremonia que reconoce producciones de distintos géneros musicales.

El reconocimiento internacional continuó en los años posteriores. En 2022, la revista Rolling Stone incluyó El Mal Querer en su selección de los mejores álbumes conceptuales de la historia.