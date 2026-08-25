El emotivo gesto de Rosalía en México: Regala 20 mil pesos a un joven para impulsar su sueño

La cantante española Rosalía protagonizó un conmovedor momento en las inmediaciones de la Arena VFG en Guadalajara, Jalisco, durante la gira que ella está realizando en México como parte de su tour “LUX”, todo surgió cuando observó mercancía personalizada.

Todo ocurrió a los alrededores del escenario en Jalisco. Rosalía se percató desde su camioneta que un joven, de nombre Oliver, vendía mercancía que estaba inspirada en sus canciones. Fue en ese momento cuando el vehículo se acercó a él, momento en el que pensó tendría problemas por vender los productos.

Su sorpresa fue mayúscula cuando al abrir la puerta de la camioneta la que descendió fue Rosalía. En ese momento él le regaló una tarjeta al tiempo que ella le preguntaba por qué vendía esos productos. Oliver contestó que eran para pagar sus estudios además de revelarle un proyecto personal.

Rosalía se interesó por su historia y regresó al día siguiente para obsequiarle un vinilo firmado con una dedicatoria especial y 1,000 euros en efectivo (más de 20 mil pesos mexicanos), un incentivo económico para impulsar sus metas profesionales, mientras que él le regaló una de sus sudaderas personalizadas.

¿Quién es Oliver y cuál es su sueño?

Oliver, quien se identifica como trans, es un estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deporte que acude a los alrededores de los recintos de espectáculos para vender productos elaborados por él mismo con el fin de financiar sus estudios universitarios.

Su gran ambición está puesta en que, una vez terminada su carrera, pueda abrir un gimnasio de nombre “Gym Lux”, justo como un homenaje al álbum de la cantante catalana. Su misión no es solo crear un espacio de ejercicio, sino que buscará crear un espacio donde las personas puedan entrenar libres, sin prejuicios. Esas razones fueron las que motivaron a Rosalía a regalarle el dinero y el disco para apoyar su causa.

¿Cuándo es el próximo concierto de Rosalía en México?

Como parte de la etapa mexicana de su gira 'LUX Tour', la compositora española continuará con su serie de presentaciones en la capital del país. Su próximo concierto en México está programado para el miércoles 26 de agosto de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, recinto donde completará cinco fechas confirmadas hasta el 29 de agosto.