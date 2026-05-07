¡Billie Eilish y Nat Wolff ya no lo ocultan!; pareja hace oficial su romance en alfombra roja

Nat Wolff y Billie Eilish finalmente se mostraron juntos públicamente durante el estreno de la nueva película concierto de la cantante en Los Ángeles. La pareja asistió al preestreno de Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D, en lo que se convirtió en su primera aparición oficial sobre una alfombra roja, después de varios meses de rumores y apariciones discretas.

La noche también representó un momento importante para la carrera de la intérprete estadounidense, quien continúa expandiendo el universo creativo de su más reciente álbum. Mientras los asistentes seguían atentos la presentación del proyecto cinematográfico, las miradas también se concentraron en la presencia de Nat Wolff, actor y músico con quien Billie ha sido relacionada desde 2025.

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Billie Eilish y Nat Wolff hacen oficial su romance

El Village Theatre fue el escenario elegido para el lanzamiento especial de la película basada en la gira Hit Me Hard and Soft. El filme ofrece imágenes de los conciertos de la artista en formato 3D y llegará a las salas de cine este 8 de mayo.

Durante el evento, Billie Eilish apareció con un estilo relajado compuesto por camisa blanca, polo verde y falda negra. A su lado estuvo Nat Wolff, quien optó por un traje marrón sin corbata. Ambos posaron sonrientes frente a las cámaras, algo poco común considerando el bajo perfil que han mantenido desde que comenzaron las especulaciones sobre su relación.

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La producción reúne distintos momentos de la gira mundial inspirada en el disco lanzado por la cantante en 2024.

En la presentación estuvieron presentes Finneas, hermano de Billie Eilish, y el director James Cameron, quien colaboró en la realización del filme.

¿Cómo inició la relación entre Billie Eilish y Nat Wolff?

Los primeros rumores sobre una posible relación comenzaron a circular en marzo de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos tras asistir a un evento en Los Ángeles. Tiempo después, unas imágenes tomadas en Venecia mostraron a la pareja besándose en un balcón, situación que prácticamente confirmó el romance.

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Desde entonces, los dos han preferido mantener su relación lejos de la exposición constante. Aun así, Nat Wolff acompañó a Billie Eilish durante los Premios Grammy de febrero de 2026, ceremonia donde la cantante ganó el reconocimiento a Canción del Año por Wildflower.

Aunque en aquella ocasión no desfilaron juntos frente a las cámaras, sí fueron vistos compartiendo tiempo dentro del evento.

Además, la conexión entre ambos también ha crecido en el ámbito profesional. Wolff apareció en el videoclip de Chihiro y su banda, integrada también por su hermano Alex Wolff, participó en algunas fechas de la gira de Billie.

Antes de su relación con Nat Wolff, Billie Eilish salió con Jesse Rutherford, vocalista de The Neighbourhood, romance que terminó en 2023.

También fue vinculada con Brandon Adams y con el actor Matthew Tyler Vorce, aunque nunca se mostró cómoda hablando públicamente de esos temas

¿Quién es Nat Wolff?

Nat Wolff construyó su carrera desde muy joven dentro de la televisión y el cine estadounidense. Muchos lo recuerdan por protagonizar la serie The Naked Brothers Band de Nickelodeon, creada por su madre Polly Draper.

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Más adelante participó en películas como The Fault in Our Stars, Paper Towns y Death Note, proyectos que lo ayudaron a consolidarse como actor. Paralelamente, también desarrolló su faceta musical como compositor e integrante de una banda alternativa.

Su personalidad reservada y su interés por proyectos alejados del foco comercial han coincidido con la manera en que Billie Eilish suele manejar su vida privada y artística.

PJG