Timothée Chalamet llega a la alfombra roja de los premios Oscar

El actor Timothée Chalamet llegó a la alfombra roja de la 98.ª edición de los Premios Oscar en Los Ángeles. Su ingreso a las instalaciones del Teatro Dolby se registró escasos minutos antes del inicio formal de la ceremonia de la Academia.

Durante el evento de este domingo 15 de marzo, Chalamet vistió un conjunto confeccionado por la casa de moda Givenchy. El diseño seleccionado consistió en un atuendo de color blanco en su totalidad, prescindiendo del tradicional esmoquin negro.

La composición del vestuario incluyó un saco de corte cruzado, una camisa a juego y una corbata blanca. El actor completó el conjunto con calzado del mismo tono, manteniendo la monocromía en las prendas textiles de su presentación.

Como elemento de contraste visual, el protagonista de la cinta "Marty Supreme" incorporó unas gafas de sol de color negro. Este accesorio rompió con la uniformidad del resto de la vestimenta elegida para su recorrido frente a las cámaras y la prensa.

En sus apariciones públicas más recientes, Chalamet ha optado por utilizar trajes cruzados con siluetas características de la década de 1980. La elección de este atuendo brillante da continuidad a los patrones de diseño que ha mostrado durante la actual temporada de premios.

Chalamet asiste a la ceremonia como uno de los candidatos principales de la noche. El actor compite por la estatuilla a mejor actor por su personaje en Marty Supreme y también cuenta con una nominación a mejor película en su calidad de productor.