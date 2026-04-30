“Abrir puertas para otros”: El poderoso discurso de Thalía al recibir el Icon Award 2026

La noche de los Billboard Women in Music 2026 tuvo un momento que conectó directamente con la identidad latina: Thalía subió al escenario acompañada de mariachi para recibir el Icon Award, un reconocimiento que resume más de cuatro décadas de carrera.

La artista no solo fue premiada; también convirtió su presentación en una declaración sobre su origen. Entre guitarras, trajes tradicionales y un popurrí de éxitos, dejó claro por qué sigue siendo una figura vigente dentro del entretenimiento global.

“Abrir puertas para otros”: El poderoso discurso de Thalía al recibir el Icon Award en Billboard Women in Music 2026 Reuters

Un show con mariachi que marcó el Icon Award de Thalía

Antes de recibir el Icon Award, Thalía tomó el escenario con un número que combinó su repertorio clásico con elementos tradicionales mexicanos. Vestida de rojo, abrió con “Piel morena”, uno de los temas que la posicionó en los charts de los años 90.

El momento creció con “Amor a la mexicana”, cuando la puesta en escena cambió por completo. A los músicos iniciales se sumó el grupo Mariachi Divas de Cindy Shea, acompañado por una formación completa de mariachi que apareció incluso entre el público.

La elección no fue casual. Ambos temas forman parte de su etapa de consolidación internacional, cuando logró entrar al Top 10 de Hot Latin Songs de Billboard y empezó a construir su presencia fuera de México.

El discurso de Thalía: abrir camino y mantenerse

Tras la presentación, la actriz y productora Eva Longoria fue la encargada de entregarle el premio, destacando su trayectoria y su impacto en la industria.

Ya con el galardón en mano, Thalía habló sobre lo que significa convertirse en un ícono. No lo planteó como un título inmediato, sino como un proceso largo construido con el tiempo.

“Un ícono es un símbolo, la representación de algo más grande”, explicó.

En su discurso también subrayó una idea que ha repetido en distintas etapas de su carrera: el éxito no es individual.

“Se trata de abrir puertas para que otros puedan cruzarlas”, dijo frente a un auditorio lleno de artistas.

La frase se convirtió en el eje de su intervención, donde también habló de la reinventarse constantemente como parte de mantenerse vigente.

“Abrir puertas para otros”: El poderoso discurso de Thalía al recibir el Icon Award en Billboard Women in Music 2026 Reuters

Cuatro décadas de carrera detrás del Icon Award

El reconocimiento no llega en un momento aislado. La trayectoria de Thalía comenzó desde la infancia, cuando dio sus primeros pasos en televisión en los años 80 y más tarde se integró a Timbiriche, una de las agrupaciones más influyentes del pop en México.

Su salto internacional se consolidó en los años 90 con las telenovelas conocidas como la “Trilogía de las Marías”, que se transmitieron en más de 180 países y la posicionaron como una figura global.

En paralelo, su carrera musical creció con fuerza. Desde su debut como solista en 1990, ha acumulado decenas de entradas en rankings de Billboard, incluyendo Latin Pop Airplay, donde se mantiene entre las artistas con más canciones posicionadas.

Ese recorrido explica el peso del Icon Award, un reconocimiento reservado para figuras cuya influencia se mantiene a lo largo del tiempo.

“Abrir puertas para otros”: El poderoso discurso de Thalía al recibir el Icon Award en Billboard Women in Music 2026 Reuters

¿Quiénes más fueron Billboard Women in Music 2026?

La ceremonia, conducida por Keke Palmer, reunió a distintas artistas que marcaron el último año en la industria.

Entre las premiadas estuvieron nombres como Teyana Taylor, Zara Larsson, Kehlani y Tate McRae, cada una reconocida en distintas categorías.

También destacaron las integrantes del proyecto HUNTR/X, quienes fueron nombradas Mujeres del Año.

Aun así, el momento de Thalía tuvo un peso particular dentro de la ceremonia. No solo por el premio, sino por la forma en la que decidió presentarse: con un espectáculo que conectó su historia, su música y su identidad cultural en un mismo escenario.