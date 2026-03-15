Kevin O'Leary defiende a Timothée Chalamet en los Premios Oscar 2026

El empresario Kevin O'Leary defendió al actor Timothée Chalamet durante su paso por la alfombra roja de la entrega de los Premios Oscar. Las declaraciones ocurrieron en las inmediaciones del Teatro Dolby de Los Ángeles, previo al inicio de la ceremonia de este domingo 15 de marzo.

En una entrevista concedida a las cadenas Variety y CNN, el integrante del programa "Shark Tank" abordó la controversia sobre el ballet y la ópera. O'Leary afirmó que su compañero en la película Marty Supreme fue tratado de manera injusta por la opinión pública tras sus recientes comentarios.

El inversionista argumentó que la polémica mediática terminó funcionando como una plataforma de promoción masiva para ambas disciplinas artísticas. Durante la entrevista, O'Leary reveló que apostó mil dólares a favor de la victoria de Chalamet en la categoría de mejor actor durante esta entrega de premios.

Para justificar su apuesta financiera, O'Leary explicó que el periodo oficial de votación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cerró antes del escándalo. Según el empresario, esto garantiza que los resultados de las estatuillas no estarán influenciados por las críticas recientes hacia el actor.

Timothée Chalamet asiste a la ceremonia con dos nominaciones por su trabajo en Marty Supreme. Compite por el galardón a mejor actor por interpretar a Marty Mauser y por el premio a mejor película en su rol de productor. La cinta cuenta con nueve nominaciones totales.

El cantante Josh Groban, programado para actuar durante la gala, también se pronunció sobre el debate de las artes clásicas. Groban indicó que disciplinas como la ópera y el ballet son necesarias para recordar la humanidad y fomentar la unión frente a la división social.

Groban señaló que las declaraciones de Chalamet generaron un efecto positivo inesperado en la sociedad. Explicó que la controversia motivó a las personas a hablar y defender nuevamente estas categorías de arte. Concluyó el tema mencionando que el público debe apoyar estas expresiones al cien por ciento.

Kevin O'Leary habla de su debut en el cine

En la misma cobertura, O'Leary habló sobre su debut formal en la actuación. Compartió que su agente le recomendó rechazar el papel en Marty Supreme debido a su falta de experiencia. El empresario decidió aceptar el trabajo con el objetivo principal de salir de su zona de confort.

O'Leary describió su participación en el largometraje como un ejercicio mental. Destacó el trabajo realizado en el set de grabación junto a la actriz Gwyneth Paltrow y el propio Timothée Chalamet. Tras finalizar el rodaje de esta producción, el inversionista planea participar en una película cada año.

El presentador también detalló un incidente ocurrido durante la filmación de una escena donde su personaje golpea a Chalamet con una raqueta de ping-pong. La producción de la película contrató a un doble de acción para realizar esta secuencia física y evitar posibles lesiones en el protagonista.

A pesar de la indicación oficial, Chalamet llegó al set de grabación a las 3:45 de la mañana y pidió grabar la escena personalmente. O'Leary confirmó que, al concluir las tomas con la raqueta, el cuerpo del actor presentaba marcas rojas visibles debido a los impactos recibidos.

bgpa