Hudson Williams debuta en los Premios Oscar 2026 con traje Balenciaga

Hudson Williams asistió a los Premios Oscar en Los Ángeles. Su llegada a la alfombra roja confirmó los reportes previos de la revista Variety sobre su participación en la ceremonia de este domingo.

Williams, protagonista de la película Heated Rivalry, desfiló con un esmoquin de la marca Balenciaga. La vestimenta negra se complementó con piezas de joyería fabricadas por la casa Bulgari.

Los accesorios seleccionados para el evento incluyeron un reloj con forma de serpiente, un broche y pendientes de aro dorados. Los reportes previos indicaron que Storrie no lo acompañaría, y no se registró su presencia en el recinto durante los ingresos.

Anastasia Walker, estilista del actor, explicó la elección del vestuario en una entrevista para The Hollywood Reporter. Walker indicó que el objetivo principal de la planeación fue cumplir con el código de vestimenta de la premiación.

La estilista detalló que el equipo buscó un equilibrio entre la formalidad exigida por la Academia y la integración de elementos actuales. Estas declaraciones sobre la planeación del atuendo fueron publicadas el viernes previo a la ceremonia.

En una entrevista anterior para el podcast Shut Up Evan, el presentador Evan Ross Katz dialogó con Williams sobre su estilo. El actor mencionó que utiliza diversas referencias de la industria para construir su vestuario personal y público.

Williams explicó que la creación de atuendos le permite reflejar sus intereses en el ámbito del diseño. Durante esa emisión, el intérprete enumeró una lista de mujeres y hombres que influyen en sus decisiones de ropa.

El éxito de Hudson Williams

Tras el estreno de Heated Rivalry en 2025, la carrera de Hudson Williams experimentó un ascenso meteórico en la industria del entretenimiento. El actor canadiense pasó de roles secundarios a protagonizar una de las producciones más vistas de Crave y HBO Max, recibiendo elogios de la crítica por su interpretación de Shane Hollander.

Este éxito le permitió diversificar su perfil profesional, participando como portador de la antorcha en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y debutando como anfitrión en Saturday Night Live.

Actualmente, Williams ha asegurado contratos para proyectos de alto perfil como The Altruists y Yaga, consolidándose fuera del género del romance deportivo. Su impacto mediático también se refleja en su labor como referente de la representación asiático-canadiense en roles protagónicos.