Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio; esto es lo que se sabe hasta ahora

Alexis Ayala este 30 de abril confirmó que su matrimonio con Cinthia Aparicio está llegando a su fin. La noticia llamó la atención porque, hasta hace poco, la pareja era considerada una de las más estables dentro del medio artístico. Su boda, celebrada en noviembre de 2023, fue un evento muy comentado entre figuras de la televisión.

Durante las últimas semanas, la ausencia de ambos en eventos públicos y redes sociales ya había generado dudas entre sus seguidores. Sin embargo, fue hasta ahora que el propio actor decidió hablar abiertamente sobre la situación, dejando claro que atraviesa un proceso difícil.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio Captura de pantalla de Instagram (Foto: cinthia Aparicio)

Alexis Ayala confirma su divorcio de Cinthia Aparicio

La información se dio a conocer a través de la revista “Caras”, donde el actor compartió detalles sobre este momento de su vida. En la publicación se puede leer:

“Alexis Ayala nos habla sobre su proceso de divorcio de Cinthia Aparicio”, lo que confirmó oficialmente los rumores que circulaban desde hace días.

El propio actor fue quien dio mayor claridad sobre lo ocurrido al compartir su postura respecto a la ruptura. En sus declaraciones, dejó ver que la decisión no fue completamente mutua, sino que surgió desde la iniciativa de su aún esposa.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien (...), tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, expresó a "Caras".

Antes de este anuncio, el actor había explicado en una entrevista que no se le había visto junto a su esposa debido a sus múltiples compromisos laborales. No obstante, la versión cambió tras la reciente confirmación, aclarando que la separación ya es un hecho.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

¿Qué se sabe sobre la separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Hasta ahora, no se han dado a conocer las razones específicas que llevaron a la pareja a tomar esta decisión. Por su parte, Cinthia Aparicio, reconocida por su trabajo en producciones como “Mi rival”, “El amor invencible” y “Simplemente María”, no ha ofrecido declaraciones directas sobre el tema.

A pesar del silencio de la actriz, la noticia ha generado diversas reacciones entre el público, especialmente porque la relación parecía estar en una etapa sólida. Incluso, en 2025 ambos habían hablado sobre la posibilidad de formar una familia, lo que hacía pensar que su vínculo iba en crecimiento.

Foto: Mezcal Entertainment)

PJG