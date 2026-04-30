De modelo a pop star: Cara Delevingne anuncia gira internacional

La multifacética Cara Delevingne está lista para conquistar un nuevo escenario. Después de consolidarse como una de las figuras más influyentes del modelaje e incursionar en el cine, la británica ha decidido dar un giro en su carrera y debutar oficialmente en la música.

Cara Delevingne anuncia gira internacional

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde la también actriz sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar que iniciará su primera serie de conciertos como solista.

Estoy emocionada de anunciar mis primeros conciertos como cabeza de cartel”, escribió, dejando ver la emoción que le provoca este nuevo reto artístico.

Cara define la música como su “mayor miedo” y también su “mayor amor”. IMDb

Según compartió, ha estado ensayando intensamente para ofrecer shows a la altura de esta nueva etapa.

¿Dónde será la gira de Cara Delevingne?

La gira contempla presentaciones en importantes ciudades de Europa y Norteamérica, incluyendo Berlín, Barcelona, Londres, París, Los Ángeles y Brooklyn.

Este recorrido no solo marca su debut en los escenarios como cantante principal, sino que también posiciona a Delevingne como una artista dispuesta a reinventarse constantemente.

La modelo y actriz recorrerá Europa y Norteamérica con sus primeros conciertos. IG caradelevingne

Uno de los momentos más destacados de esta nueva aventura será su participación en el Primavera Sound Barcelona 2026, donde presentará oficialmente su proyecto musical ante un público internacional. Su show está programado en la sala La Nau, un espacio que promete un ambiente íntimo para conectar con sus fans.

¿Qué genero canta Cara Delevingne?

Aunque aún no se ha revelado por completo el sonido que definirá esta nueva etapa, los primeros adelantos apuntan a una propuesta con influencias rockeras, acompañada de letras introspectivas.

En uno de los videos compartidos, Cara aparece con guitarra en mano, mostrando una faceta mucho más vulnerable y cercana.

La artista compartió adelantos de sus sencillos “I Forgot” y “Out Of My Head”. IG caradelevingne

Este enfoque no es del todo nuevo para la artista. A lo largo de su carrera ya había explorado la música, colaborando con figuras como Machine Gun Kelly, Fiona Apple y St. Vincent, además de participar en proyectos musicales para cine como Her Smell. Sin embargo, esta es la primera vez que apuesta de lleno por una carrera como solista.

Cara Delevingne habla sobre su incursión en la música

Aunque para muchos este anuncio resulta sorpresivo, lo cierto es que la música siempre ha sido una parte importante en la vida de Cara.

La propia artista ha confesado que este camino representa tanto su “mayor miedo” como su “mayor amor”, una dualidad que refleja la intensidad emocional con la que está viviendo este momento.

La gira marca una nueva etapa en su evolución artística. Reuters

En días previos al anuncio, compartió fragmentos de letras y adelantos de sus próximos sencillos, entre ellos “I Forgot” y “Out Of My Head”. Estas canciones, según explicó, son una especie de diario personal que recoge pensamientos, emociones y experiencias de los últimos años.

Es un vistazo al flujo de mi conciencia”, expresó, dejando claro que su propuesta musical será profundamente íntima y auténtica.

En distintas entrevistas, Cara ha dejado claro que nunca le ha gustado encasillarse en una sola disciplina. Para ella, la creatividad no tiene límites, y este salto a la música es una extensión natural de su identidad artística.

Siempre he sido creativa”, ha dicho en más de una ocasión, defendiendo la idea de que los artistas pueden explorar múltiples caminos sin perder autenticidad.

Su debut musical llega en un momento en el que cada vez más celebridades buscan diversificar sus carreras, pero en el caso de Delevingne, la diferencia radica en el enfoque personal que le está dando a su proyecto.

Con una gira internacional en puerta, nuevos sencillos y una energía renovada, Cara Delevingne está lista para escribir un nuevo capítulo.