Lorde en Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y qué saber de su concierto

Lorde es una de las cantantes de pop que dentro de poco estará de regreso en México, lo que sin duda son buenas noticias para sus fans que llevan varios años, ya que la última vez que la neerlandesa estuvo en el país fue en 2022.

Si eres de los afortunados que consiguió boleto para asistir al concierto de Lorde en México que forma parte de su gira “The Ultrasound Tour”, aquí te contamos todos los detalles de su show.

Lorde

¿Cuándo se presentará Lorde en el Palacio de los Deportes?

La cantante estará de regreso en México el próximo 1 de mayo, marcando así su regreso una vez más a tierras mexicanas.

Será en el Palacio de los Deportes el lugar en donde Lorde se reúna con sus seguidores. Se espera que el show comience a las 8:00 PM.

lorde

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Lorde

Probable setlist de Lorde en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Lorde cante en su concierto en la CDMX.

Hammer

Royals

Broken Glass

Buzzcut Season

Favourite Daughter

Perfect Places

Shapeshifter

Current Affairs

Supercut

No Better

GRWM

The Louvre

Oceanic Feeling

Solar Power

Liability

Clearblue

Man of the YearIf She Could See Me Now

Team

What Was That

Green Light

David

A World Alone

Ribs

PJG