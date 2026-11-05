The Pitt enfrenta demanda por parecerse a ER; tribunal señala similitudes entre ambas series

¡Como episodio de Better Call Saul! The Pitt, uno de los dramas médicos más reconocidos de la televisión enfrenta un nuevo capítulo… legal contra la serie ER (Urgencias), creada por Michael Crichton, esto luego de que un tribunal de apelaciones de California permitiera continuar la demanda presentada por Sherri Crichton, viuda del creador del programa de los 90.

La resolución fue emitida, luego de que Warner Bros. Television intentara nuevamente detener el proceso judicial. Los magistrados consideraron que ambas producciones comparten elementos narrativos y visuales que permiten sostener, al menos en esta etapa, la reclamación sobre una posible violación de los derechos contractuales de Crichton.

"Existen claras y numerosas similitudes entre 'The Pitt' y 'ER'", señalaron los jueces en su resolución, en la que identificaron elementos comunes como el entorno de una sala de emergencias, el ritmo acelerado de las historias, el uso de jerga médica, las representaciones gráficas de lesiones y las crisis simultáneas que enfrenta el personal sanitario.

El tribunal también destacó que ambas producciones muestran a médicos y enfermeras exhaustos, estallidos emocionales y la presencia de un médico joven, recién egresado de la facultad de medicina y con poca experiencia.

"Consideramos que los detalles aquí presentados son suficientes para establecer un caso prima facie", concluyeron los magistrados.

No obstante, la resolución también tuvo consecuencias para algunos de los involucrados en la producción. El tribunal ordenó desestimar las reclamaciones contra Noah Wyle, John Wells y R. Scott Gemmill, al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener que hubieran interferido deliberadamente en los derechos contractuales de Crichton.

Noah Wyle en The Pitt Warrick Page

De esta manera, el proceso continuará contra Warner Bros. Television, mientras que los demás codemandados quedaron fuera del litigio.

¿Por qué la viuda de Michael Crichton demandó a The Pitt?

La disputa comenzó antes del estreno de The Pitt, cuando Sherri Crichton cuestionó el desarrollo de la nueva serie por considerar que retomaba elementos de ER sin contar con la autorización correspondiente.

El conflicto tiene su origen en un acuerdo firmado en 1994 entre Michael Crichton y Warner Bros. Television, en el que se estableció una cláusula conocida como frozen rights (derechos congelados).

Esta disposición impedía que el estudio desarrollara secuelas, remakes, series derivadas u otras producciones basadas en ER sin un acuerdo entre las partes involucradas, entre ellas Crichton, Amblin Entertainment y Warner Bros.

Tras la muerte del escritor en 2008, los derechos contractuales quedaron bajo el control de su patrimonio.

ER, una clásica serie de médicos Warner

De acuerdo con la demanda presentada en agosto de 2024, los involucrados en The Pitt inicialmente trabajaron en una propuesta para revivir ER. Sin embargo, después de que las negociaciones con Sherri Crichton no prosperaron, el proyecto habría evolucionado hasta convertirse en una nueva serie médica.

La viuda del escritor sostiene que The Pitt retoma elementos de aquella producción y que su desarrollo debió contar con la autorización prevista en el contrato original.

Por su parte, Warner Bros. ha defendido que se trata de un drama médico independiente, con personajes, escenarios, estilo y planteamiento narrativo propios. La compañía argumentó que compartir el entorno de un hospital y las situaciones habituales de una sala de urgencias no convierte automáticamente a una producción en una obra derivada de otra.

¿Qué similitudes encontró el tribunal entre The Pitt y ER?

En su resolución, los magistrados analizaron distintos elementos de ambas producciones para determinar si existían argumentos suficientes para que la demanda siguiera adelante.

Entre las coincidencias que señalaron se encuentran:

El escenario: ambas series se desarrollan principalmente en salas de urgencias.

ambas series se desarrollan principalmente en salas de urgencias. El ritmo narrativo: muestran situaciones médicas simultáneas y crisis que obligan al personal a atender diferentes emergencias.

muestran situaciones médicas simultáneas y crisis que obligan al personal a atender diferentes emergencias. El lenguaje médico: utilizan terminología y abreviaturas que pueden resultar difíciles de comprender para los espectadores.

utilizan terminología y abreviaturas que pueden resultar difíciles de comprender para los espectadores. Las escenas médicas: incluyen representaciones gráficas de lesiones y procedimientos de atención.

incluyen representaciones gráficas de lesiones y procedimientos de atención. Los personajes: presentan equipos médicos agotados, conflictos emocionales y médicos jóvenes con poca experiencia.

Los jueces consideraron que la combinación de estos elementos era suficiente para que la reclamación superara esta etapa del procedimiento judicial.

Patrick Ball en la serie de HBO, The Pitt Warrick Page

Sin embargo, también reconocieron que los demandados tenían argumentos para sostener que varias de estas características son habituales en los dramas médicos y no necesariamente pertenecen de manera exclusiva a ER.

¿Qué pasará con la demanda contra The Pitt?

La resolución del tribunal de apelaciones no significa que Warner Bros. haya sido declarada culpable de infringir el contrato ni que se haya determinado que The Pitt sea un plagio de ER.

Lo que establece es que la demanda presentada por el patrimonio de Michael Crichton cuenta con elementos suficientes para continuar en los tribunales.

El fallo también confirmó que Warner Bros. Television deberá enfrentar las siguientes etapas del litigio, que incluyen la presentación y revisión de pruebas. Si las partes no llegan a un acuerdo, el caso podría avanzar hasta un juicio ante un jurado en Los Ángeles.

bgpa