Noah Wyle es elegido el hombre más sexy de 2026: ¿quién es el actor de The Pitt?

Noah Wyle es uno de los actores que ha logrado mantenerse vigente en la televisión gracias a sus personajes en diferentes series, especialmente aquellas relacionadas con el mundo de la medicina. Aunque muchos lo recuerdan por su participación en ER, en los últimos años ha vuelto a ganar popularidad gracias a The Pitt.

A lo largo de su carrera, el estadounidense ha conquistado al público con sus actuaciones, pero también con su personalidad y apariencia física. Incluso, desde que era joven, su atractivo llamó la atención de los seguidores de las producciones en las que participaba.

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Ahora, a sus 55 años, el famoso vuelve a ser noticia por un motivo que no está relacionado directamente con su trabajo frente a las cámaras, sino con una distinción que anteriormente han recibido otras estrellas de Hollywood.

Noah Wyle es nombrado el hombre más sexy del mundo en 2026

Después de varios años de trayectoria en la televisión, Noah Wyle recibió una noticia que lo tomó completamente por sorpresa: fue elegido como el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista People.

La publicación estadounidense dio a conocer el nombramiento este martes, destacando algunas de las características que han convertido al protagonista de The Pitt en uno de los actores más queridos por los espectadores.

Para elegirlo, la revista tomó en cuenta su atractivo clásico, su presencia frente a las cámaras y el carisma que ha demostrado tanto en sus personajes como fuera de la pantalla.

Otro de los aspectos que resaltaron fue su personalidad y la manera en que combina su carrera como actor con su vida familiar.

El reconocimiento llega en un momento importante para Wyle, quien ha vuelto a ganar popularidad gracias a su interpretación del doctor Michael "Robby" Robinavitch en la serie médica The Pitt, disponible en HBO Max.

¿Cómo reaccionó Noah Wyle al ser elegido el hombre más sexy del mundo?

Lejos de imaginar que recibiría este nombramiento, el actor confesó que su primera reacción fue de incredulidad, pues no esperaba que la revista lo considerara para uno de sus reconocimientos más conocidos.

"No lo podía creer. Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor", comentó Wyle.

En medio de la sorpresa, su esposa, Sara Wyle, de 46 años, fue una de las personas que más lo animaron a aceptar el título.

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Según contó el famoso, ella le hizo ver que el reconocimiento no tenía que relacionarse únicamente con su apariencia física, sino también con la forma en que se desenvuelve como esposo y padre.

Además, el actor compartió que a su esposa le causó especial emoción la noticia, ya que también podía interpretarse como una muestra de su buen gusto al elegir pareja.

Noah Wyle ya había sido reconocido por su atractivo en los años 90

Mucho antes de convertirse en el protagonista de The Pitt, el actor ya era considerado uno de los rostros más atractivos de la televisión estadounidense.

Durante la década de los noventa, cuando interpretaba al doctor John Carter en la serie ER, apareció en una portada especial de People dedicada a los hombres más sexys del programa.

En aquella ocasión compartió el reconocimiento con sus compañeros George Clooney, Eriq La Salle y Anthony Edwards, quienes también formaban parte del elenco de la exitosa producción médica.

¿Quién es Noah Wyle, el actor elegido como el hombre más sexy del mundo?

Con una carrera que comenzó a principios de los años noventa, Noah Wyle ha participado en diferentes proyectos de cine y televisión, aunque sus papeles en dramas médicos son los que le han dado mayor reconocimiento.

Uno de sus primeros grandes éxitos llegó cuando tenía 22 años y fue elegido para interpretar al doctor John Carter en ER, conocida en español como Urgencias.

Gracias a este personaje, logró darse a conocer entre el público internacional y compartir pantalla con actores como George Clooney.

Posteriormente, amplió su trayectoria con otras producciones, entre ellas Falling Skies, una serie de ciencia ficción en la que interpretó a Tom Mason.

En años recientes regresó a las historias ambientadas en hospitales con The Pitt, donde da vida al doctor Michael "Robby" Robinavitch, uno de los personajes principales.

Aunque inicialmente se contempló que esta producción fuera una continuación de ER centrada en John Carter, los problemas relacionados con los derechos de la serie llevaron a desarrollar una historia independiente.