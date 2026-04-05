¿Habrá spin-off de 'The Pitt'? Esto dijo Shawn Hatosy sobre 'Night Shift'

El éxito reciente de The Pitt abrió la puerta a nuevas posibilidades dentro de su universo narrativo. Una de ellas es un posible spin-off centrado en el turno nocturno del hospital, una idea que ya circula entre el equipo creativo y el elenco.

El actor Shawn Hatosy, quien interpreta al doctor Jack Abbot, confirmó que el concepto ha sido discutido y expresó su interés en formar parte del proyecto.

“Se ha hablado mucho del turno de noche”

En una entrevista reciente, Hatosy reveló que la idea de una serie derivada enfocada en el personal nocturno no es nueva dentro del entorno de la producción.

“Se ha hablado mucho del turno de noche”, explicó el actor, quien considera que este enfoque permitiría explorar historias distintas dentro del mismo hospital ficticio.

Según detalló, el turno nocturno ofrece condiciones narrativas particulares:

Casos médicos menos convencionales

Pacientes con situaciones más complejas o inusuales

Un equipo con dinámicas distintas al turno diurno

El propio personaje del doctor Abbot, señaló, eligió ese horario por la naturaleza del equipo, al que describió como un grupo con perfiles poco convencionales.

Shawn Hathosy Warrick Page

Un universo médico en expansión

La propuesta de un spin-off encajaría con la tendencia de expandir series exitosas hacia nuevas líneas narrativas. En este caso, el hospital de Pittsburgh funcionaría como eje común, pero con un enfoque distinto en tono y ritmo.

Actualmente, en The Pitt, el Dr. Abbot aparece tanto al inicio como al final de las jornadas médicas, interactuando con el equipo principal, que incluye a:

Noah Wyle como el Dr. Robby

Patrick Ball como el Dr. Langdon

Sepideh Moafi como la Dra. Al-Hashimi

Katherine LaNasa como la jefa de enfermería Evans

Este cruce de personajes podría facilitar la conexión entre la serie principal y una eventual producción derivada.

Shawn Hatosy Warrick Page

Cambios en el elenco antes de la tercera temporada

Mientras se exploran nuevas posibilidades, la serie también enfrenta ajustes en su reparto. La actriz Supriya Ganesh, quien interpreta a la doctora Samira Mohan, dejará la producción al final de la segunda temporada, cuyo episodio final está programado para el 16 de abril.

La salida del personaje se alinea con su desarrollo en pantalla, ya que contemplaba continuar su formación en otros centros médicos.

En paralelo, Ayesha Harris, quien da vida a la doctora Parker Ellis, fue promovida a personaje regular, consolidando su presencia dentro de la narrativa.

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¿Qué más habrá para 'The Pitt?

Aunque el spin-off no ha sido confirmado oficialmente, las declaraciones de Hatosy y el interés en explorar el turno nocturno han generado conversación entre los seguidores de la serie; sin embargo, por ahora, la historia principal continuará desarrollándose en su formato actual, mientras el futuro del proyecto derivado dependerá de decisiones de producción y recepción del público.

bgpa