¡Super Mario Galaxy arrasa en taquilla! Debuta con más de 372 mdd; rompe récord mundial

La película Super Mario Galaxy dominó la taquilla a nivel global al superar los 372 millones de dólares en su estreno.

Con esta cifra, se convierte en el mayor debut mundial para una película de la MPA desde Avatar: Fire & Ash. Como referencia, Super Mario Bros de 2023 alcanzó 387.8 millones de dólares en condiciones comparables.

Los ingresos en taquilla internacional desde el miércoles, de la cinta protagonizada por Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, entre otros, ascienden a 182.4 millones de dólares, incluyendo funciones de preestreno en 80 mercados durante este fin de semana, con presencia en 23,500 complejos y 54 mil pantallas.

Se trata del mayor lanzamiento internacional del año para una película de Hollywood y del segundo mejor debut global comparable para una producción de Illumination, únicamente por debajo de Super Mario Bros (183.2 millones).

En Estados Unidos, la película suma 190 millones de dólares en sus primeros cinco días, colocándose como el cuarto mejor registro histórico en ese periodo. Solo es superada por Moana 2 (225.4M), Super Mario Bros Movie (204.6M) y Transformers: Revenge of the Fallen (200M, de 2009), dejando atrás a Zootopia 2 (158.8M).

México suma 29.1 millones de dólares en 5,136 pantallas, consolidándose como el estreno más grande del año. Además, se posiciona como el cuarto lanzamiento más exitoso en la historia de la MPA (solo detrás de Spider-Man: No Way Home, Avengers: Endgame e Inside Out 2), el segundo mejor debut animado de todos los tiempos dentro de la MPA (únicamente superado por Inside Out 2) y el mayor estreno registrado por Universal.

NUEVAS MARCAS LOGRADAS:

Super Mario Bros se convierte en la única franquicia animada cuyos dos títulos han rebasado los 350 millones de dólares en su debut mundial.

La nueva entrega se posiciona como el quinto estreno global más alto para una película animada y el cuarto dentro de la MPA, solo superado por Zootopia 2, Moana 2 y The Super Mario Bros. Movie.

Además, logra el segundo mejor arranque mundial en la historia de Illumination, por detrás de The Super Mario Bros. Movie.

En el terreno de las adaptaciones de videojuegos, se coloca como el segundo mayor estreno global, nuevamente solo superado por The Super Mario Bros. Movie.

Para Universal, representa el quinto debut mundial más grande de su historia, también por debajo de The Super Mario Bros. Movie.

Por su parte, Galaxy Movie destaca como la única franquicia animada con dos películas que han superado los 170 millones de dólares en su estreno internacional.

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