¿The Hawk, nueva serie de Netflix, está inspirada en hechos reales? Esto sabemos

The Hawk, la nueva serie protagonizada por Will Ferrell, llega a Netflix este 16 de julio con una historia que mezcla golf, comedia y una rivalidad familiar.

En ella, el actor interpreta a una antigua estrella del deporte que intenta regresar al circuito profesional cuando todos creen que su mejor etapa ya quedó atrás.

Desde que la plataforma lanzó el tráiler oficial, muchos espectadores comenzaron a preguntarse si la historia está basada en un golfista real o si el protagonista tiene relación con alguna figura conocida del deporte. Las comparaciones no tardaron en aparecer entre los aficionados al golf.

Will Ferrell interpreta a Lonnie “The Hawk” Hawkins, un ex campeón de golf que busca recuperar su gloria en la nueva comedia de Netflix. Netflix

¿La serie está inspirada en hechos reales?

The Hawk, o también conocida como El Alcohón, no está basada en hechos reales ni adapta la historia de un deportista que haya existido.

El protagonista de la serie es Lonnie “The Hawk” Hawkins, un personaje completamente ficticio creado para esta producción. Aunque la trama se desarrolla dentro del golf profesional y busca mostrar el ambiente de este deporte, la historia fue escrita como una obra de ficción.

Eso no ha impedido que algunos espectadores encuentren similitudes entre Hawkins y John Daly, uno de los golfistas más populares y polémicos de Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora Netflix no ha confirmado que el personaje esté inspirado en él ni en ningún otro jugador profesional.

Aunque la trama de The Hawk se desarrolla en el circuito profesional, la historia de Lonnie Hawkins es completamente ficticia. Netflix

¿Por qué comparan al protagonista con John Daly?

Aunque la historia no está basada en hechos reales, algunos aficionados han señalado que la personalidad de Lonnie Hawkins recuerda a John Daly.

Durante su carrera, Daly ganó gran popularidad no solo por sus resultados dentro del campo, sino también por su estilo de vida, su carácter extrovertido y su forma de romper con la imagen tradicional del golfista profesional.

Esas características han llevado a algunos espectadores a establecer paralelos con el personaje interpretado por Will Ferrell.

Sin embargo, esas comparaciones surgieron entre los propios seguidores del deporte. Ni Netflix ni los creadores de la serie han señalado que John Daly haya servido como inspiración para desarrollar a Lonnie Hawkins.

Aficionados al deporte han comparado el estilo extravagante del personaje de Will Ferrell con el del golfista estadounidense John Daly. Especial

¿De qué trata The Hawk?

La serie sigue a Lonnie Hawkins, un ex campeón de golf que alcanzó la cima de su carrera años atrás y que ahora se resiste a aceptar que su mejor momento ya pasó.

Convencido de que todavía puede competir al máximo nivel, decide volver al circuito con el objetivo de ganar el único torneo importante que le falta para completar el Grand Slam.

Pero su regreso no será sencillo. Además de enfrentarse a rivales más jóvenes, también tendrá que competir con su propio hijo, Lance, quien se ha convertido en una de las nuevas figuras del golf profesional y considera que la etapa de su padre ya terminó.

La relación entre ambos será uno de los ejes principales de la historia, que combina situaciones de humor con el deseo del protagonista por demostrar que aún puede volver a ganar.

Reproducir The Hawk | Official Trailer | Netflix

Will Ferrell vuelve a la comedia deportiva

Con The Hawk, Will Ferrell regresa a uno de los géneros donde mejor se ha desenvuelto a lo largo de su carrera: la comedia ambientada en el deporte.

El actor encabeza un reparto integrado por Molly Shannon, Jimmy Tatro, Fortune Feimster, Luke Wilson, Chris Parnell, Katelyn Tarver y David Hornsby.

Además, la producción contó con la colaboración de la PGA Tour, lo que permitió recrear torneos, escenarios y distintos elementos propios del golf profesional para darle mayor autenticidad al ambiente donde se desarrolla la historia.