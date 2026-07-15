El hermoso significado detrás del apodo de la bebé de Barbara Palvin y Dylan Sprouse

Barbara Palvin y Dylan Sprouse están viviendo una de las etapas más especiales de su historia de amor. Después de conquistar a millones de seguidores con su relación, la modelo y el actor ahora se preparan para convertirse en padres por primera vez.

Y aunque todavía faltan algunas semanas para conocer a su bebé, la pareja ya compartió un detalle que derritió a sus fans: el tierno apodo con el que llaman a su futura hija.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse esperan una niña

La noticia llegó durante el primer episodio de Wildmen, el nuevo podcast de Dylan Sprouse, donde ambos hablaron sobre la emoción que sienten ante la llegada de su primer bebé.

El actor reveló en su podcast que la bebé será una niña y que la llaman cariñosamente "principessa". IG realbarbarapalvin

Fue ahí donde el actor reveló que esperan una niña y confesó que ya tiene un sobrenombre muy especial para ella: "principessa", una palabra italiana que significa "princesa".

El cariñoso apodo no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente llenaron las redes sociales de mensajes de felicitación. Para muchos, el término refleja el enorme cariño con el que la pareja espera la llegada de su primera hija.

Dylan Sprouse revela cómo imagina su vida como papá de una niña

Durante la conversación, Dylan también aseguró que está feliz de convertirse en un auténtico "girl dad", expresión utilizada para describir a los papás de niñas que disfrutan especialmente esa experiencia.

Dylan Sprouse aseguró que está emocionado por convertirse en un orgulloso "girl dad". IG realbarbarapalvin

Entre risas, incluso comentó que ya se imagina compartiendo tardes de juegos y tradicionales fiestas de té con su pequeña, mientras Barbara confirmó que su esposo siempre ha sido un gran fan del high tea.

Aunque ya conocen el sexo del bebé, la pareja explicó que todavía no ha decidido cuál será el nombre definitivo de la niña. Ambos continúan analizando distintas opciones y prefieren tomarse el tiempo necesario antes de hacer pública esa importante decisión.

Así reveló su embarazo Barbara Palvin

La noticia del embarazo fue confirmada oficialmente durante el Festival de Cine de Cannes 2026. Barbara sorprendió al aparecer en la alfombra roja con un elegante vestido azul claro que dejaba ver por primera vez su baby bump.

La pareja confirmó el embarazo durante el Festival de Cine de Cannes 2026. IG realbarbarapalvin

Más tarde, la pareja compartió una serie de fotografías en redes sociales donde posaron con sus looks de gala y mostraron también el ultrasonido de la bebé, confirmando así la feliz noticia.

La historia de amor de Barbara Palvin y Dylan Sprouse

La relación entre Barbara Palvin y Dylan Sprouse comenzó de una manera bastante inesperada. Ambos se conocieron durante una fiesta en 2017, pero fue el actor quien decidió dar el primer paso enviándole un mensaje directo por Instagram.

Sin embargo, la modelo tardó nada menos que seis meses en responderle. Afortunadamente para Dylan, la espera valió la pena.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse aún no deciden el nombre oficial de su primera hija. IG realbarbarapalvin

Después de intercambiar mensajes durante un tiempo, Barbara viajó a China para verlo y allí tuvieron su primera cita oficial.

Poco tiempo después comenzaron a vivir juntos en Brooklyn y, tras varios años de noviazgo, Dylan le pidió matrimonio en 2022. Finalmente, la pareja celebró su boda en julio de 2023 en Hungría, país natal de Barbara.

Ahora, el matrimonio escribe un nuevo capítulo con la llegada de su primera hija, un momento que también tiene un significado especial para la modelo.

Meses atrás, Palvin habló abiertamente sobre el tratamiento médico al que se sometió debido a la endometriosis, una enfermedad que puede afectar la fertilidad y la calidad de vida de muchas mujeres.

Compartir su experiencia buscó generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico oportuno. Hoy, la pareja vive este embarazo con total ilusión y mantiene algunos detalles en privado, aunque no ha dudado en compartir pequeños momentos con sus seguidores.