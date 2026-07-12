La miniserie de Netflix basada en novela de Pérez-Reverte que solo tiene cuatro episodios

¡Netflix ya tiene fecha para una de sus nuevas apuestas españolas de misterio! El problema final, miniserie basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, llegará a la plataforma el 25 de septiembre de 2026 con una historia de crimen, secretos y sospechosos atrapados en un mismo lugar.

La producción estará protagonizada por José Coronado, quien interpreta a Basil, un actor retirado que años atrás dio vida a Sherlock Holmes en el cine. Su pasado frente a la cámara terminará por empujarlo a un papel inesperado: investigar una muerte ocurrida en un hotel aislado por un temporal.

La serie también cuenta con María Valverde, Martiño Rivas y Maribel Verdú dentro del reparto principal. A ellos se suman Gonzalo de Castro, Cristina Kovani, José Condessa y Pepón Nieto, entre otros nombres de la ficción española.

¿De qué trata El problema final, la nueva miniserie de Netflix?

La historia se sitúa en la primavera de 1959. Trece personas quedan atrapadas en un pequeño hotel ubicado en un islote cercano a Mallorca, sin posibilidad de salir ni recibir ayuda por culpa de un temporal.

La calma se rompe cuando Elisa Mander, una turista inglesa de bajo perfil, aparece muerta. Al principio, todo parece apuntar a un suicidio, pero los detalles del caso comienzan a levantar dudas. Lo que parecía una tragedia íntima pronto se transforma en una investigación por asesinato.

Maria Valverde es Adela en EL PROBLEMA FINAL LANDER LARRAÑAGA/NETFLIX

En medio del encierro, Basil, el personaje de José Coronado, queda colocado en el centro de la situación. Aunque no es detective, el hecho de haber interpretado a Sherlock Holmes en el pasado lo convierte en una especie de investigador improvisado ante la mirada del resto de huéspedes.

José Coronado se convierte en un detective inesperado

Basil no estará solo en la búsqueda de respuestas. La investigación lo llevará a colaborar con Foxá, un escritor de novelas de misterio interpretado por Martiño Rivas. Juntos comenzarán a revisar los rincones del hotel y las versiones de quienes quedaron atrapados en el lugar.

Entre los personajes que estarán bajo sospecha aparece Adela Figueroa, interpretada por María Valverde, una joven misteriosa que viaja acompañada por una amiga. También destaca la señora Ausländer, personaje de Maribel Verdú, encargada del alojamiento y una de las figuras clave dentro de la tensión que se desata tras la muerte.

La premisa juega con una fórmula clásica del misterio: un crimen en un espacio cerrado, varios sospechosos y un investigador que debe descubrir la verdad antes de que el caso se vuelva imposible de resolver.

¿Cuántos episodios tiene El problema final?

El problema final tendrá cuatro episodios, por lo que se perfila como una serie breve para quienes buscan una historia cerrada y fácil de ver en pocos días. La producción está a cargo de Mod Producciones y la dirección corre por cuenta de Félix Viscarret.

El guion fue escrito por Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré, quienes adaptan la novela de Pérez-Reverte a un formato de thriller de época con tono detectivesco.

La ambientación en 1959, el hotel aislado y la relación con el imaginario de Sherlock Holmes son algunos de los elementos que pueden convertirla en una de las miniseries españolas más comentadas del catálogo de Netflix durante el segundo semestre del año.

Cristina Kovani es Vicky en EL PROBLEMA FINAL. LANDER LARRAÑAGA/NETFLIX

Por ahora, la plataforma ya confirmó la fecha de estreno y reveló el primer avance. Con cuatro capítulos, un reparto encabezado por José Coronado y una trama construida alrededor de un asesinato sin salida aparente, El problema final buscará conquistar a los fans del misterio y de las adaptaciones literarias.

bgpa