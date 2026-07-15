¿Quiénes son los hijos de Leticia Calderón? Así han crecido Luciano y Carlo

La trayectoria de Leticia Calderón la ha convertido en una de las actrices más reconocidas de las telenovelas mexicanas. Producciones como Esmeralda, Valeria y Maximiliano y En nombre del amor consolidaron una carrera de más de cuatro décadas en la televisión.

Nacida el 15 de julio de 1968 en la Ciudad de México, la intérprete celebra un año más de vida mientras permanece vigente en el mundo del espectáculo.

Más allá de su faceta artística, Leticia Calderón ha demostrado que su mayor orgullo está en su familia. La actriz es madre de Luciano Collado Calderón y Carlo Collado Calderón, fruto de su relación con el abogado Juan Collado.

¿Quiénes son los hijos de Leticia Calderón? Especial

¿Quiénes son los hijos de Leticia Calderón?

Luciano nació el 17 de febrero de 2005 y, desde pequeño, recibió el diagnóstico de síndrome de Down. Lejos de ocultar esta condición, la actriz decidió convertir su historia en un ejemplo de inclusión.

En distintas entrevistas ha explicado que su principal objetivo siempre ha sido brindarle las herramientas necesarias para alcanzar la mayor independencia posible y desarrollar plenamente sus capacidades.

Por su parte, Carlo Collado, el menor de la familia, nació en 2006. Aunque mantiene un perfil mucho más reservado que su hermano, suele acompañar a Leticia en reuniones familiares y ha sido un apoyo importante en la vida de Luciano. La actriz ha destacado en varias ocasiones la complicidad que existe entre ambos y el vínculo que han fortalecido desde la infancia.

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Luciano Collado: el hijo que inspiró una historia de inclusión

Luciano se ha convertido en una figura muy querida por el público gracias a las publicaciones y entrevistas de Leticia Calderón, quien suele compartir los logros personales de su hijo.

Uno de los momentos que más orgullo le ha dado a la actriz ocurrió cuando Luciano concluyó un diplomado después de tres años de preparación. Leticia celebró este logro y recordó que la discapacidad solo representa una limitante cuando la sociedad impone barreras y no ofrece oportunidades para el desarrollo.

Además de su formación académica, Luciano ha adquirido habilidades que forman parte de su camino hacia una vida independiente. Aprendió a cocinar, hacer compras, trasladarse por distintos lugares y asumir responsabilidades cotidianas, aspectos que su madre considera fundamentales para su futuro.

El joven también cumplió uno de sus sueños al participar en la telenovela El amor invencible, producción de Juan Osorio. Aunque tuvo una aparición especial, la experiencia representó un momento inolvidable para él y su familia, ya que le permitió acercarse al mundo artístico que ha acompañado a su madre durante toda su carrera.

En meses recientes, Leticia Calderón reveló otro de los anhelos de Luciano: encontrar una pareja y vivir una historia de amor.

La actriz explicó que habla con naturalidad sobre este tema y busca acompañarlo en cada etapa de su crecimiento emocional, convencida de que las personas con síndrome de Down tienen derecho a construir relaciones afectivas y desarrollar una vida plena.

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¿Quién es Carlo Collado?

A diferencia de su hermano, Carlo Collado ha preferido mantenerse alejado del mundo del espectáculo.

Aunque aparece ocasionalmente en fotografías familiares, el hijo menor de Leticia Calderón lleva una vida mucho más discreta. Sin embargo, quienes siguen a la actriz conocen la estrecha relación que mantiene con Luciano.

En distintas ocasiones, Leticia ha explicado que Carlo siempre ha demostrado empatía y cariño hacia su hermano. Incluso, fue él quien grabó el emotivo momento en que Luciano conoció al cantante Carlos Rivera, uno de sus artistas favoritos, durante un encuentro que conmovió a miles de usuarios en redes sociales.

La actriz también ha destacado que ambos crecieron con valores de respeto, solidaridad y apoyo mutuo, razón por la que mantienen una relación muy cercana.

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Así es la relación de Luciano y Carlo con Juan Collado

Luciano y Carlo también mantienen una relación con su padre, el abogado Juan Collado.

Aunque la historia entre la actriz y su expareja atravesó momentos complicados tras su separación, ambos han coincidido públicamente en distintas ocasiones por el bienestar de sus hijos.

No obstante, Leticia Calderón también ha reconocido que le hubiera gustado que Juan Collado tuviera una participación más constante en la crianza de sus hijos. Aun así, asegura que siempre ha privilegiado el bienestar emocional de ambos.

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El compromiso de Leticia Calderón con la inclusión

La actriz ha convertido su experiencia como madre en un mensaje constante de inclusión y respeto.

Durante años ha compartido la forma en que ha impulsado la autonomía de Luciano, desde su formación académica hasta la compra de un departamento como parte de un proyecto de vida independiente. Para Leticia, la mejor manera de apoyar a su hijo consiste en prepararlo para enfrentar los retos cotidianos con seguridad y confianza.

Al mismo tiempo, ha procurado que Carlo crezca en un entorno donde la empatía y la igualdad formen parte de la convivencia diaria, una enseñanza que, según ha contado, fortaleció aún más la relación entre ambos hermanos.

Cada nuevo logro de Luciano se convierte en un motivo de celebración para la actriz, quien utiliza sus redes sociales para demostrar que las personas con síndrome de Down pueden alcanzar metas personales, académicas y profesionales cuando cuentan con oportunidades y el respaldo de su familia.

La historia de Leticia Calderón y sus hijos refleja una faceta poco conocida de la actriz, lejos de los foros de televisión. A través de Luciano y Carlo, la intérprete ha encontrado una motivación para impulsar la inclusión, promover la autonomía y demostrar que el acompañamiento familiar puede marcar la diferencia. Más allá de su trayectoria artística, la maternidad continúa como el papel más importante de su vida.