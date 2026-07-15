Hijos mayores de Angelina Jolie están a un paso de borrar el apellido de su padre; así reaccionó Brad Pitt

Dos de los hijos de Angelina Jolie vuelven a llamar la atención luego de que se diera a conocer que Maddox y Zahara ya iniciaron el proceso legal para dejar de usar el apellido Pitt. La decisión ocurre poco después de que los gemelos Knox y Vivienne alcanzaran la mayoría de edad y también mostraran su intención de seguir el mismo camino, mientras Brad Pitt ya habría tomado una postura sobre el tema.

Desde la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016, varios de sus seis hijos han tomado distancia públicamente del actor. Ahora, los mayores de la familia avanzan con los trámites para modificar legalmente sus nombres y quedarse únicamente con el apellido Jolie.

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Maddox y Zahara ya iniciaron el proceso para dejar de ser Pitt

Tanto Maddox, de 24 años, como Zahara, de 21, comenzaron el procedimiento requerido por la ley en California para cambiar oficialmente su nombre. Entre los requisitos está publicar durante cuatro semanas consecutivas un aviso en un periódico local para que cualquier persona que tenga una objeción pueda presentarla ante la corte.

Maddox comenzó el trámite a finales de mayo por motivos descritos en los documentos como "personales". Incluso antes de iniciar el proceso ya había utilizado el apellido Jolie en los créditos de las películas Couture y Maria, donde participó como asistente de dirección. Si la solicitud es aprobada, pasará a llamarse Maddox Chivan Jolie.

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En el caso de Zahara, la joven también cumplió con la publicación del aviso legal y busca adoptar oficialmente el nombre de Zahara Marley Jolie. De hecho, ese nombre ya lo había utilizado anteriormente durante un evento en su universidad, Spelman College.

Si no existen objeciones durante el proceso, Maddox tendrá su audiencia en septiembre, mientras que la de Zahara se realizará unas semanas después.

Maddox y Zahara ya iniciaron el proceso para dejar de ser Pitt

La decisión de Maddox y Zahara no es un caso aislado. Shiloh, la primera hija biológica de la expareja, solicitó el cambio de apellido al cumplir 18 años en 2024 y meses después obtuvo la autorización para llamarse únicamente Shiloh Jolie.

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Por su parte, los gemelos Knox y Vivienne ya son mayores de edad y también han expresado públicamente su intención de dejar atrás el apellido de su padre, aunque todavía no realizan el trámite legal.

Pax también ha mostrado su distanciamiento de Brad Pitt e incluso llegó a criticarlo públicamente en redes sociales. Sin embargo, hasta ahora no ha iniciado el proceso para modificar su apellido debido a la relación que mantiene con familiares paternos.

¿Por qué deben publicar un aviso en un periódico?

La legislación de California establece que quienes desean cambiar legalmente su nombre deben hacer pública su solicitud durante cuatro semanas consecutivas en un medio autorizado.

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El objetivo de este requisito es evitar posibles fraudes y dar oportunidad a que cualquier persona presente argumentos ante la corte sobre "por qué no se debe conceder la petición" antes de que un juez emita una resolución.

¿Cuál fue la reacción de Brad Pitt?

De acuerdo con información publicada por Daily Mail, Brad Pitt no tiene previsto oponerse a las solicitudes presentadas por Maddox y Zahara, aunque personas cercanas al actor aseguran que la situación le resulta dolorosa. Una fuente citada por el medio explicó la postura del actor:

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“Al final del día, siempre va a respetar las decisiones que tomen sus hijos. Cualquier padre que sea excluido intencionalmente de la vida de sus hijos como una forma de castigo, obviamente se sentirá afectado por ello”.

Otra persona cercana a Pitt sostuvo que el conflicto familiar tiene un origen distinto y responsabilizó a Angelina Jolie de lo ocurrido.

“Esta situación, que es muy triste, es el resultado de una campaña deliberada, devastadora y perjudicial de alienación contra el padre de los niños por parte de la madre. Es un lenguaje propio de niños a quienes se les enseñó a alejarse de uno de sus padres” y sostuvo además que “es el resultado de años en los que uno de los padres utilizó a los hijos en contra del otro, sin considerar las consecuencias”.

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La versión del entorno de Angelina Jolie

Personas cercanas a Angelina Jolie rechazaron esas declaraciones y, según la información citada por Daily Mail, aseguran que la actriz buscó durante años mejorar la relación familiar.

De acuerdo con esas fuentes, Jolie “participó durante años en terapia familiar con Pitt y los niños para que todos pudieran sanar”.

Otra persona cercana al actor afirmó que Brad Pitt continúa afectado por la situación familiar, aunque intenta dejar atrás esa etapa.

“Él ve esta situación como algo profundamente doloroso y cree que el papel de Angelina en la forma en que ocurrieron las cosas representa la traición definitiva. Ya no piensa en los recuerdos felices de su relación, y lo que alguna vez sintió como un gran amor ahora parece tan lejano que casi da la impresión de haber pertenecido a la vida de otra persona. Más que cualquier otra cosa, ya no quiere que su vida o sus emociones estén determinadas por Angelina. Está cansado de cargar con ese peso y ha llegado a un punto en el que está listo para dejar atrás el resentimiento y seguir adelante”.

Pese al distanciamiento, la misma fuente afirmó que Brad Pitt mantiene la esperanza de reencontrarse con sus hijos algún día.