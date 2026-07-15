El único hijo de Elsa Aguirre: quién era Hugo Morado y por qué su muerte marcó a la actriz

Hugo Morado, fue el único descendiente de Elsa Aguirre, actriz del Cine de Oro mexicano. Aunque la famosa brilló durante décadas en el cine y la televisión, fuera de los reflectores enfrentó una historia marcada por la violencia, la maternidad en solitario y la dolorosa pérdida de su hijo, quien murió cuando apenas tenía 30 años.

Con el fallecimiento de Elsa Aguirre, también vuelve a recordarse la historia de Hugo, un joven apasionado por los automóviles que fue criado únicamente por su madre después de que ella se separó de su entonces esposo, el periodista Armando Rodríguez Morado.

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¿Quién era el hijo de Elsa Aguirre?

Hugo Morado nació en 1965 y fue el único hijo que tuvo Elsa Aguirre. Su nacimiento ocurrió durante el matrimonio de la actriz con Armando Rodríguez Morado, una relación que terminó poco después debido a los episodios de violencia que ella denunció públicamente.

Tras el divorcio, la actriz asumió sola la responsabilidad de sacar adelante a su hijo. De acuerdo con lo que contó en distintas entrevistas, el periodista nunca convivió con Hugo, tampoco le brindó manutención e incluso llegó a poner en duda que fuera su hijo.

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Mientras continuaba con su carrera artística, Elsa Aguirre encontró la forma de combinar el trabajo con la maternidad. Su madre y sus hermanos la ayudaban a cuidar al niño cuando tenía llamados de grabación, por lo que Hugo creció muy cerca de los foros de cine y televisión.

En una entrevista para El minuto que cambió mi destino, la actriz compartió la reflexión que le dejó convertirse en madre.

“La mujer debe estar preparada para traer a un ser que no nos pertenece tampoco... traerlo en las mejores condiciones y desearlo. No nada más tener un hijo porque tuvo que ser, ni modo”.

La difícil historia familiar de Hugo Morado

Antes del nacimiento de Hugo, Elsa Aguirre decidió poner fin a su matrimonio tras denunciar a Armando Rodríguez Morado por amenazas y agresiones.

La actriz recordó que durante la relación vivió distintos episodios de violencia. Uno de los más graves ocurrió cuando él la amenazó de muerte con una pistola después de una discusión. También reveló que llegó a intimidarla estando embarazada y que incluso mató a los canarios que ella tenía como mascotas.

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Después de presentar la denuncia, Elsa Aguirre abandonó el hogar y solicitó el divorcio. En una época en la que pocas mujeres denunciaban este tipo de violencia, la actriz decidió hacerlo y comenzar una nueva vida junto a su hijo.

¿Cómo murió Hugo Morado?

La tragedia llegó en 1996. Hugo Morado, quien tenía 30 años, sufrió un accidente automovilístico que le provocó lesiones de gravedad. Aunque recibió atención médica, falleció días después debido a las secuelas del choque.

Elsa Aguirre permaneció a su lado durante sus últimos momentos y años más tarde recordó cómo fue despedirse de él.

“Lo vi con una cara de paz, como nada. Eso me alivió cuando él murió”.

FOTO: MARGARITO PÃREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

La actriz también habló sobre el vacío que dejó la pérdida de su único hijo y la manera en que aprendió a sobrellevar ese dolor.

“Cuando perdemos a alguien tan cercano, se siente un vacío enorme, pero hay que aprender a vivir con esos recuerdos y el cariño que nos dejaron”.

Hugo Morado no tuvo hijos, por lo que Elsa Aguirre no dejó descendientes directos. Además, Armando Rodríguez Morado no asistió al funeral del joven.

Tiempo después, cuando ambos ya eran mayores, el exesposo de la actriz volvió a buscarla por teléfono con la intención de regresar con ella. Sin embargo, Elsa Aguirre rechazó la propuesta, pues consideró que el único vínculo que los unía había sido su hijo y ese lazo ya no existía.