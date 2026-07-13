Netflix lanzó adelanto de 'El manual de juego', la serie documental sobre José Mourinho

Netflix presentó en sus redes sociales 'El manual de juego', una serie documental de tres episodios dedicada a José Mourinho. El adelanto se volvió tendencia por el mensaje con el que la plataforma acompañó su lanzamiento: "No haces un documental con un tipo que no gana nada", una frase que responde a las críticas hacia el entrenador portugués y que rápidamente generó conversación entre los aficionados al futbol.

La producción repasará los momentos más importantes de la carrera de Mourinho mediante imágenes inéditas, acceso exclusivo a distintos pasajes de su trayectoria y testimonios de figuras que marcaron su camino. Entre los participantes destacan Sir Alex Ferguson, Iker Casillas, Didier Drogba y Frank Lampard, quienes comparten su visión sobre el impacto del estratega en el futbol internacional.

¿De qué trata 'El manual de juego', el documental de José Mourinho?

La serie documental recorrerá los momentos más importantes de la carrera de Mourinho, desde sus primeros éxitos hasta su consolidación como uno de los entrenadores más influyentes del futbol mundial. La producción repasará los títulos obtenidos con clubes como Porto, Inter de Milán, Chelsea, Real Madrid y Roma, además de abordar su liderazgo, personalidad y filosofía de trabajo.

'El manual de juego' llegará al catálogo de Netflix el próximo 11 de agosto, con la promesa de mostrar una faceta más personal del entrenador portugués y revelar historias poco conocidas detrás de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

El documental busca acercar a los aficionados a la vida y carrera de uno de los técnicos más mediáticos del futbol moderno, combinando imágenes exclusivas con testimonios de figuras que compartieron vestidor y éxitos con Mourinho.