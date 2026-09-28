De Breaking Bad a Stranger Things: Las 100 mejores series del siglo XXI según The New York Times

Elegir las mejores series de televisión no es una tarea sencilla, especialmente cuando existen producciones como Breaking Bad, Game of Thrones y Stranger Things.

Para elaborar su propia clasificación, The New York Times consultó a cientos de profesionales de la industria del entretenimiento.

El periódico estadounidense publicó el 25 de septiembre de 2026 su selección de las 100 mejores series del siglo XXI, elaborada con la participación de 516 actores, escritores, productores, creadores y otros profesionales vinculados con la televisión.

La clasificación incluye producciones estrenadas desde el año 2000, sin importar su género, idioma o país de origen. Entre ellas aparecen dramas, comedias, miniseries, documentales y programas de telerrealidad.

Breaking Bad, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, consiguió el primer lugar. La historia de Walter White quedó por delante de producciones como The Wire, Mad Men, Succession y Fleabag, que completaron las primeras cinco posiciones.

The New York Times eligió las 100 mejores series del siglo XXI tras consultar a más de 500 profesionales de televisión. Canva

¿Cuáles son las mejores series del siglo XXI según The New York Times?

La lista comienza con Breaking Bad, creada por Vince Gilligan y estrenada en 2008. La producción sigue a un profesor de química que comienza a fabricar metanfetaminas después de recibir un diagnóstico de cáncer.

La segunda posición corresponde a The Wire, una serie policial ambientada en Baltimore que también aborda el funcionamiento de las instituciones públicas y el narcotráfico. El tercer puesto fue para Mad Men, centrada en una agencia de publicidad durante la década de 1960.

Entre las primeras diez posiciones también aparecen producciones que combinan drama y comedia, como Fleabag, Veep y Atlanta. Game of Thrones ocupa el sexto lugar, mientras que Succession aparece en la cuarta posición.

La clasificación incluye tanto series que concluyeron hace varios años como producciones que continúan estrenando temporadas. También aparecen títulos de plataformas de streaming y programas que comenzaron sus transmisiones en televisión abierta o por cable.

Breaking Bad, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, encabeza la lista de las 100 mejores series del siglo XXI. Netflix

Lista completa de las 100 mejores series del siglo XXI

Estas son las 100 mejores series del siglo XXI, de acuerdo con la clasificación publicada por The New York Times.

Breaking Bad (2008-2013) The Wire (2002-2008) Mad Men (2007-2015) Succession (2018-2023) Fleabag (2016-2019) Game of Thrones (2011-2019) Veep (2012-2019) 30 Rock (2006-2013) Curb Your Enthusiasm (2000-2024) Atlanta (2016-2022) The Office, versión estadounidense (2005-2013) Arrested Development (2003-2019) Girls (2012-2017) Friday Night Lights (2006-2011) Six Feet Under (2001-2005) The Office, versión británica (2001-2003) The Americans (2013-2018) I May Destroy You (2020) Chernobyl (2019) The Crown (2016-2023) The White Lotus (2021-presente) Lost (2004-2010) The Comeback (2005-2026) Deadwood (2004-2006) The Leftovers (2014-2017) Black Mirror (2011-presente) Better Call Saul (2015-2022) Band of Brothers (2001) Key & Peele (2012-2015) Severance (2022-presente) Survivor (2000-presente) Andor (2022-2025) Enlightened (2011-2013) Schitt's Creek (2015-2020) True Detective, primera temporada (2014) The Pitt (2025-presente) Battlestar Galactica (2004-2009) Homeland (2011-2020) Watchmen (2019) Adolescence (2025) Louie (2010-2015) Hacks (2021-2026) Peaky Blinders (2013-2022) BoJack Horseman (2014-2020) Happy Valley (2014-2023) Broad City (2014-2019) Twin Peaks The Return (2017) House of Cards (2013-2018) Normal People (2020) Parks and Recreation (2009-2015) The Good Place (2016-2020) Downton Abbey (2010-2015) Stranger Things (2016-2025) The Bureau (2015-2020) Insecure (2016-2021) Nathan for You (2013-2017) I Think You Should Leave (2019-presente) Chappelle's Show (2003-2006) PEN15 (2019-2021) Peep Show (2003-2015) RuPaul's Drag Race (2009-presente) Slow Horses (2022-presente) The Thick of It (2005-2012) Anthony Bourdain Parts Unknown (2013-2018) Mare of Easttown (2021) The Rehearsal (2022-presente) The Handmaid's Tale (2017-2025) Ozark (2017-2022) Anthony Bourdain No Reservations (2005-2012) The Shield (2002-2008) Beef (2023) Squid Game (2021-2025) Barry (2018-2023) The Bear (2022-presente) Ted Lasso (2020-presente) Somebody Somewhere (2022-2024) Modern Family (2009-2020) It's Always Sunny in Philadelphia (2005-presente) The Good Wife (2009-2016) How to with John Wilson (2020-2023) The Queen's Gambit (2020) Better Things (2016-2022) Justified (2010-2015) Planet Earth (2006) The Great British Baking Show (2010-presente) Shogun (2024-presente) Reservation Dogs (2021-2023) Dexter (2006-2013) Baby Reindeer (2024) Eastbound & Down (2009-2013) Catastrophe (2015-2019) The Night Of (2016) Station Eleven (2021-2022) The Diplomat (2023-presente) House (2004-2012) Halt and Catch Fire (2014-2017) Community (2009-2015) The OA (2016-2019) Gilmore Girls (2000-2007) Scandal (2012-2018)

Atlanta, creada por Donald Glover, ocupa el décimo lugar entre las 100 mejores series del siglo XXI según The New York Times. Disney Plus

¿Cómo eligió The New York Times las 100 mejores series del siglo XXI?

Para elaborar el listado, The New York Times solicitó a 516 profesionales de la industria televisiva que seleccionaran hasta diez producciones estrenadas a partir del 1 de enero de 2000.

Entre los participantes estuvieron Bryan Cranston, Elisabeth Moss, Adam Scott, Rose Byrne, Colman Domingo y Jason Bateman. También participaron creadores y guionistas como Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe y Noah Hawley.

El periódico trabajó con su departamento de periodismo de datos, The Upshot, para procesar las votaciones. Además de las selecciones individuales, el método incorporó comparaciones directas entre parejas de programas elegidas al azar.

Los resultados de ambos ejercicios se utilizaron para establecer las posiciones de las producciones incluidas en la clasificación, que reúne distintos formatos y no se limita a las series estadounidenses.

The Crown ocupa el puesto 20 entre las 100 mejores series del siglo XXI, según The New York Times. Netflix

Uno de los requisitos principales fue que los programas hubieran estrenado su primer episodio a partir del año 2000. Por esta razón, Los Soprano quedó fuera de la selección, pues comenzó sus transmisiones en enero de 1999.

La convocatoria permitió considerar series de ficción, documentales, programas de concursos y producciones de telerrealidad. Entre estas últimas se encuentra Survivor, mientras que The Great British Baking Show representa a los concursos gastronómicos.

La selección también incluye producciones internacionales como Squid Game, de Corea del Sur, y Shogun, una historia ambientada en el Japón del siglo XVII.

En cuanto a las miniseries, la clasificación contempla títulos como Chernobyl, Gambito de dama y Mare of Easttown, que cuentan con historias desarrolladas en una sola temporada.