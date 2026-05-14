La Ciudad de México volverá a llenarse de luces, nostalgia pop y miles de asistentes este fin de semana con la llegada del Tecate Emblema 2026.

El festival se consolidó como uno de los encuentros musicales más importantes del país gracias a una mezcla de artistas internacionales, figuras virales y propuestas que dominan las plataformas digitales.

Durante dos días, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a fanáticos de distintos géneros musicales con un cartel encabezado por Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia OS y Paris Hilton.

Si planeas acudir al Tecate Emblema 2026, aquí te compartimos los horarios completos, cómo llegar, qué incluye el mapa oficial y las recomendaciones más importantes antes de entrar al festival.

Tecate Emblema 2026: horarios, mapa, artistas y lo que debes saber del festival IG

Tecate Emblema 2026: horarios completos por escenario y día

El festival se realizará el 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más importantes para conciertos y festivales masivos en México.

Las actividades musicales comenzarán desde las primeras horas de la tarde y se extenderán hasta la madrugada. Los escenarios principales serán el Tecate Main Stage, Park Stage y Dream Stage.

Horarios sábado 16 de mayo

Tecate Main Stage

Juan Duque: 15:40 a 16:30

Christian Chávez: 17:00 a 17:50

Orville Peck: 18:10 a 19:20

Cazzu: 20:00 a 21:20

Louis Tomlinson: 21:50 a 23:20

Jonas Brothers: 00:00 a 1:30 am

Park Stage

ANASOF: 15:30 a 16:10

Faz: 16:30 a 17:10

Along: 17:50 a 18:30

Hercules & Love Affair: 19:30 a 20:10

Mika: 21:05 a 22:05

LP: 23:00 a 00:00

Lost Frequencies: 00:40 a 2:00 am

Dream Stage

Joaquina: 16:00 a 16:50

Ivana: 17:20 a 18:10

Bruces: 18:40 a 19:40

Jot Dog: 20:10 a 21:10

RuPaul: 21:50 a 23:00

Flamingo Tutú: 23:30 a 00:45

Tecate Emblema 2026 horarios, mapa, artistas y lo que debes saber del festival (5) IG

Horarios domingo 17 de mayo

Tecate Main Stage

Juliana: 15:40 a 16:30

Sech: 17:00 a 17:50

Ha*Ash: 18:10 a 19:20

Gloria Trevi: 20:00 a 21:20

Kenia OS: 22:10 a 23:52

Paris Hilton: 00:30 a 1:50 am

Park Stage

Manú: 15:30 a 16:10

Emjay: 16:50 a 17:30

Música para Volar Juntos: 18:00 a 18:40

Santos Bravos: 19:20 a 19:50

Zara Larsson: 20:50 a 21:50

NSQK: 23:00 a 00:00

Bautista: 00:40 a 2:00 am

Dream Stage

Alan Navarro: 16:00 a 16:50

Alanis Yuki: 17:20 a 18:10

Lola Índigo: 18:40 a 19:40

Pedro Sampaio: 20:10 a 21:10

Gottmik: 21:40 a 22:50

Rafa Pabón: 00:00 a 00:40 am

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Mapa del Tecate Emblema 2026

El mapa oficial del festival incluye distintos puntos de acceso y servicios para los asistentes. Entre ellos destacan:

accesos principales;

escenarios;

baños;

bares;

barras de cerveza;

food trucks;

zonas de hidratación;

lockers;

área de merch;

módulos médicos;

zona de firma de autógrafos.

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De acuerdo con los organizadores, la entrada principal será por la puerta 9 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Las estaciones del Metro más cercanas son Puebla y Ciudad Deportiva.

El mapa también muestra la ubicación de cajeros automáticos, espacios para recargas telefónicas y las zonas de estacionamiento habilitadas para el evento.

El estacionamiento estará dividido según el tipo de boleto adquirido. Los asistentes con pase Aeroméxico Club Pass tendrán acceso por la puerta 7 y contarán con un lugar por cada dos personas o más dentro del vehículo con ese tipo de entrada.

Por otra parte, el acceso vehicular y peatonal con cupo limitado será por la puerta 15. El estacionamiento Banamex Plus también tendrá ingreso por la puerta 7, con un espacio por cada cuatro personas o más en el automóvil que cuenten con boleto Banamex Plus.

Los organizadores informaron que el estacionamiento del Tecate Emblema 2026 abrirá a partir de las 8:00 de la mañana.

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¿Cómo llegar al Tecate Emblema 2026 en transporte público?

El Autódromo Hermanos Rodríguez se ubica en la alcaldía Iztacalco y cuenta con distintas rutas de acceso para quienes asistirán al festival.

La forma más práctica de llegar es mediante la Línea 9 del Metro, descendiendo en la estación Ciudad Deportiva. También existen alternativas como el Metrobús y los servicios de transporte por aplicación.

Si planeas llegar en Metrobús, la mejor opción es utilizar la Línea 2, que corre de Tacubaya a Tepalcates.

Las estaciones más cercanas al recinto son: UPIICSA e Iztacalco. Ambas estaciones permiten llegar caminando a los accesos ubicados sobre Avenida Añil y Río Churubusco.

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Lo que debes saber antes de ir al Tecate Emblema 2026

Antes de acudir al festival, los organizadores recomendaron revisar la lista oficial de objetos permitidos y restringidos.

Entre los artículos autorizados generalmente se encuentran:

bloqueador solar en envase pequeño;

baterías externas;

lentes de sol;

impermeables;

bolsas pequeñas.

Mientras que objetos como paraguas, envases de vidrio y cámaras profesionales suelen estar prohibidos. Además, se recomienda:

mantenerse hidratado;

utilizar ropa cómoda;

llevar batería portátil;

definir puntos de reunión;

revisar constantemente los horarios oficiales.

El Tecate Emblema 2026 buscará consolidarse nuevamente como uno de los festivales más importantes del año en México gracias a un cartel dominado por artistas internacionales, propuestas pop y figuras que mantienen una fuerte presencia en redes sociales.

La combinación de música, entretenimiento y experiencias para el público convertirá al Autódromo Hermanos Rodríguez en uno de los puntos más concurridos del fin de semana en la capital del país.