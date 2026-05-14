Tecate Emblema 2026: horarios, mapa, artistas y lo que debes saber del festival
Conoce los horarios, mapa, artistas, accesos y cómo llegar al Tecate Emblema 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La Ciudad de México volverá a llenarse de luces, nostalgia pop y miles de asistentes este fin de semana con la llegada del Tecate Emblema 2026.
El festival se consolidó como uno de los encuentros musicales más importantes del país gracias a una mezcla de artistas internacionales, figuras virales y propuestas que dominan las plataformas digitales.
Durante dos días, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a fanáticos de distintos géneros musicales con un cartel encabezado por Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia OS y Paris Hilton.
Si planeas acudir al Tecate Emblema 2026, aquí te compartimos los horarios completos, cómo llegar, qué incluye el mapa oficial y las recomendaciones más importantes antes de entrar al festival.
Tecate Emblema 2026: horarios completos por escenario y día
El festival se realizará el 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más importantes para conciertos y festivales masivos en México.
Las actividades musicales comenzarán desde las primeras horas de la tarde y se extenderán hasta la madrugada. Los escenarios principales serán el Tecate Main Stage, Park Stage y Dream Stage.
Horarios sábado 16 de mayo
Tecate Main Stage
- Juan Duque: 15:40 a 16:30
- Christian Chávez: 17:00 a 17:50
- Orville Peck: 18:10 a 19:20
- Cazzu: 20:00 a 21:20
- Louis Tomlinson: 21:50 a 23:20
- Jonas Brothers: 00:00 a 1:30 am
Park Stage
- ANASOF: 15:30 a 16:10
- Faz: 16:30 a 17:10
- Along: 17:50 a 18:30
- Hercules & Love Affair: 19:30 a 20:10
- Mika: 21:05 a 22:05
- LP: 23:00 a 00:00
- Lost Frequencies: 00:40 a 2:00 am
Dream Stage
- Joaquina: 16:00 a 16:50
- Ivana: 17:20 a 18:10
- Bruces: 18:40 a 19:40
- Jot Dog: 20:10 a 21:10
- RuPaul: 21:50 a 23:00
- Flamingo Tutú: 23:30 a 00:45
Horarios domingo 17 de mayo
Tecate Main Stage
- Juliana: 15:40 a 16:30
- Sech: 17:00 a 17:50
- Ha*Ash: 18:10 a 19:20
- Gloria Trevi: 20:00 a 21:20
- Kenia OS: 22:10 a 23:52
- Paris Hilton: 00:30 a 1:50 am
Park Stage
- Manú: 15:30 a 16:10
- Emjay: 16:50 a 17:30
- Música para Volar Juntos: 18:00 a 18:40
- Santos Bravos: 19:20 a 19:50
- Zara Larsson: 20:50 a 21:50
- NSQK: 23:00 a 00:00
- Bautista: 00:40 a 2:00 am
Dream Stage
- Alan Navarro: 16:00 a 16:50
- Alanis Yuki: 17:20 a 18:10
- Lola Índigo: 18:40 a 19:40
- Pedro Sampaio: 20:10 a 21:10
- Gottmik: 21:40 a 22:50
- Rafa Pabón: 00:00 a 00:40 am
Mapa del Tecate Emblema 2026
El mapa oficial del festival incluye distintos puntos de acceso y servicios para los asistentes. Entre ellos destacan:
- accesos principales;
- escenarios;
- baños;
- bares;
- barras de cerveza;
- food trucks;
- zonas de hidratación;
- lockers;
- área de merch;
- módulos médicos;
- zona de firma de autógrafos.
De acuerdo con los organizadores, la entrada principal será por la puerta 9 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Las estaciones del Metro más cercanas son Puebla y Ciudad Deportiva.
El mapa también muestra la ubicación de cajeros automáticos, espacios para recargas telefónicas y las zonas de estacionamiento habilitadas para el evento.
El estacionamiento estará dividido según el tipo de boleto adquirido. Los asistentes con pase Aeroméxico Club Pass tendrán acceso por la puerta 7 y contarán con un lugar por cada dos personas o más dentro del vehículo con ese tipo de entrada.
Por otra parte, el acceso vehicular y peatonal con cupo limitado será por la puerta 15. El estacionamiento Banamex Plus también tendrá ingreso por la puerta 7, con un espacio por cada cuatro personas o más en el automóvil que cuenten con boleto Banamex Plus.
Los organizadores informaron que el estacionamiento del Tecate Emblema 2026 abrirá a partir de las 8:00 de la mañana.
¿Cómo llegar al Tecate Emblema 2026 en transporte público?
El Autódromo Hermanos Rodríguez se ubica en la alcaldía Iztacalco y cuenta con distintas rutas de acceso para quienes asistirán al festival.
La forma más práctica de llegar es mediante la Línea 9 del Metro, descendiendo en la estación Ciudad Deportiva. También existen alternativas como el Metrobús y los servicios de transporte por aplicación.
Si planeas llegar en Metrobús, la mejor opción es utilizar la Línea 2, que corre de Tacubaya a Tepalcates.
Las estaciones más cercanas al recinto son: UPIICSA e Iztacalco. Ambas estaciones permiten llegar caminando a los accesos ubicados sobre Avenida Añil y Río Churubusco.
Lo que debes saber antes de ir al Tecate Emblema 2026
Antes de acudir al festival, los organizadores recomendaron revisar la lista oficial de objetos permitidos y restringidos.
Entre los artículos autorizados generalmente se encuentran:
- bloqueador solar en envase pequeño;
- baterías externas;
- lentes de sol;
- impermeables;
- bolsas pequeñas.
Mientras que objetos como paraguas, envases de vidrio y cámaras profesionales suelen estar prohibidos. Además, se recomienda:
- mantenerse hidratado;
- utilizar ropa cómoda;
- llevar batería portátil;
- definir puntos de reunión;
- revisar constantemente los horarios oficiales.
El Tecate Emblema 2026 buscará consolidarse nuevamente como uno de los festivales más importantes del año en México gracias a un cartel dominado por artistas internacionales, propuestas pop y figuras que mantienen una fuerte presencia en redes sociales.
La combinación de música, entretenimiento y experiencias para el público convertirá al Autódromo Hermanos Rodríguez en uno de los puntos más concurridos del fin de semana en la capital del país.