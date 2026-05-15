El álbum “1989” de Taylor Swift ha alcanzado una de las distinciones más altas para un artista en Estados Unidos: su inclusión en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso.

Con este nombramiento, la producción lanzada en 2014 pasará a ser reconocida oficialmente como un tesoro cultural que ha ayudado a definir la identidad sonora de la nación.

La actualización de este año eleva a 700 el número de grabaciones bajo resguardo histórico. Al respecto, la institución recordó que el criterio fundamental de selección, establecido desde la creación del programa en 2002, exige que las obras cuenten con al menos una década de existencia para ser evaluadas por su impacto cultural o estético.

Álbum “1989” de Taylor Swift es nombrado tesoro histórico en Estados Unidos Taylor Swift

¿Quiénes forman parte del listado del Registro Nacional de Grabaciones?

El listado de este año destaca por estar muy variado, abarcando diversos géneros y épocas. La selección está encabezada por éxitos de la cultura popular reciente como “Single Ladies (Put a Ring on It)” de Beyoncé y el álbum debut de Weezer (The Blue Album).

Sin embargo, el registro también reconoce hitos de otros ámbitos, como la banda sonora del videojuego Doom (1993) y el elenco original del musical Chicago de 1975.

A través de un comunicado, el bibliotecario interino del Congreso, Robert Newlen, destacó que el objetivo es garantizar la conservación de piezas fundamentales para las generaciones futuras. Esta labor se realiza en conjunto con la industria discográfica para preservar lo que denominan la “lista nacional de reproducción”.

“El registro trabaja para preservar nuestra lista nacional de reproducción para las generaciones futuras. La Biblioteca del Congreso se enorgullece de seleccionar estos tesoros de audio y trabajará para preservarlos junto con nuestros socios de la industria discográfica”, indicó.

El listado se completa con clásicos inmortales que incluyen el “Mambo No. 5” de Pérez Prado y la interpretación original de “Fly Me to the Moon” de Kaye Ballard, consolidando un archivo que protege desde el jazz y el mambo hasta el pop más influyente del siglo XXI.

Taylor Swift y su música X @swiftnyc

Así fue el proceso de selección

El proceso de selección contó con una nutrida respuesta ciudadana, recibiendo más de 3,000 nominaciones a través del portal oficial de la Biblioteca. De acuerdo con el reporte, el primer álbum de Weezer fue uno de los trabajos más solicitados y respaldados por el público.

Este nombramiento marca un hito histórico, ya que representa la primera vez que grabaciones de Taylor Swift y Beyoncé ingresan a este prestigioso registro.