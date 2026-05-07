10 artistas mujeres que prometen conquistar el Tecate Emblema 2026

El festival Tecate Emblema 2026 se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, reuniendo a grandes figuras de la música pop, urbana y regional en uno de los eventos más esperados del año.

El cartel de esta edición incluye nombres internacionales y artistas que actualmente dominan las plataformas digitales, entre ellos los Jonas Brothers, Kenia Os, Gloria Trevi, Sech y Louis Tomlinson. Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención entre los fans es la presencia femenina dentro del lineup.

Estas son algunas de las mujeres que buscarán robarse la atención del público durante el Tecate Emblema 2026.

1. Gloria Trevi:

La cantante, compositora y actriz mexicana se ha mantenido durante décadas como una de las artistas más influyentes de la música en español. Originaria de Monterrey, Gloria Trevi alcanzó la fama gracias a su estilo irreverente, letras intensas y una personalidad que marcó a toda una generación.

Conocida por muchos como una de las máximas exponentes del pop mexicano, la intérprete ha destacado por abordar temas de libertad, amor, desamor y empoderamiento femenino en sus canciones, logrando conectar con millones de personas a lo largo de su carrera.

Instagarm: gloriatrevi

Entre sus temas más populares se encuentran “Todos me miran”, “Vestida de azúcar” y “No querías lastimarme”, canciones que continúan siendo coreadas por sus seguidores y que forman parte de sus presentaciones más esperadas.

2. Ha*Ash:

El exitoso dúo conformado por las hermanas Hanna y Ashley también será parte del Tecate Emblema 2026. A lo largo de los años, Ha*Ash se ha consolidado como uno de los duetos femeninos más importantes de Latinoamérica gracias a canciones que marcaron a toda una generación.

Temas como “Perdón, Perdón”, “Lo Aprendí de ti” y” Te dejo en libertad” continúan siendo algunos de los favoritos del público y prometen convertirse en uno de los momentos más emotivos del festival.

Foto: Instagram haashoficial

3. Cazzu:

La cantante argentina Cazzu volverá a presentarse ante el público mexicano con un show que promete combinar trap, reguetón y una fuerte energía sobre el escenario. La artista se ha convertido en una de las voces femeninas más importantes de la música urbana en Latinoamérica gracias a temas como “Con Otra”, “Nada” y “Chapiadora”.

Además de su estilo musical, la intérprete también ha destacado por abordar temas relacionados con el empoderamiento femenino, la independencia y la libertad dentro de sus letras.

4. Zara Larsson:

La cantante sueca también formará parte del festival. Reconocida internacionalmente por canciones como “Lush Life”, “Never Forget You” y “Symphony”, la artista ha logrado consolidarse como una de las figuras más importantes del pop europeo.

Su carrera comenzó desde temprana edad luego de ganar el concurso de talentos Talang cuando tenía apenas 10 años. Desde entonces, ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y una sólida base de seguidores alrededor del mundo.

5. EMJAY

Originaria de Guadalajara, EMJAY se ha posicionado como una de las representantes más auténticas del trap mexicano actual. Lo que comenzó como un pasatiempo terminó convirtiéndose en una carrera profesional que hoy la coloca dentro de importantes festivales musicales.

Entre sus canciones más populares destacan “No me veas así”, “Bellaka” y “Boss”, temas que la han ayudado a conectar con una nueva generación de oyentes.

Foto: Instagram emjayy444

6. Joaquina

La joven cantante venezolana también se suma al lineup del festival con un proyecto musical que ha llamado la atención por sus letras honestas y emocionales. A pesar de su corta edad, Joaquina ha logrado conectar con miles de jóvenes a través de canciones que hablan sobre la adolescencia, las emociones y el crecimiento personal.

Entre sus temas más conocidos se encuentran “Los Mejores Años”, “Rabia” y “Niñas de Instagram”. Su participación en el festival ha generado expectativa entre quienes siguen de cerca su trabajo.

7. Kenia Os

La cantante, compositora e influencer mexicana Kenia Os, se ha convertido en una de las figuras femeninas más importantes del pop actual en México. Originaria de Mazatlán, la artista comenzó su carrera en plataformas digitales y con el paso de los años logró consolidarse dentro de la industria musical.

Actualmente, Kenia Os cuenta con millones de seguidores y oyentes en plataformas de streaming, además de haber recibido nominaciones importantes dentro de la música latina. Su estilo mezcla pop, ritmos urbanos y sonidos electrónicos que la han llevado a conectar con una nueva generación de fans.

Entre sus canciones más populares destacan “Malas decisiones”, “La noche” y “Ruleta Rusa”, temas que suelen convertirse en tendencia en redes sociales y plataformas digitales.

Kenia Os Cortesía Sony Music

8. Lola Índigo

La cantante y bailarina española, cuyo nombre real es Miriam Doblas Muñoz, se ha convertido en una de las artistas más populares del pop urbano en español gracias a su combinación de música, coreografías y espectáculos llenos de energía.

La artista ganó popularidad tras su participación en el programa Operación Triunfo en 2017, aunque fue en 2018 cuando logró consolidar su carrera musical con el lanzamiento de Ya No Quiero Ná, tema que rápidamente se convirtió en un éxito y obtuvo certificaciones importantes en España.

Entre sus canciones más conocidas destacan “Mujer bruja” y producciones como “El Dragón”, con las que ha logrado conectar con el público internacional.

9. Bruses

La cantante mexicana Amalia Ramírez, mejor conocida artísticamente como Bruses, se ha convertido en una de las voces emergentes más llamativas del pop alternativo en México. Originaria de Tijuana, la artista ha destacado por crear música con letras personales, emocionales y honestas que abordan temas como la salud mental, las emociones y la vulnerabilidad.

Entre lo más destacado de su trabajo está: “Dueles tan bien”, “Me estoy riendo” “Trash” y otros más.

10. Paris Hilton prepara un show especial

La empresaria, celebridad y figura de la cultura pop también formará parte del festival con una presentación especial como DJ. A lo largo de los años, Paris Hilton ha logrado mantenerse como una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento y la moda a nivel internacional, además de construir una sólida carrera dentro de la música electrónica.

La también influencer ha participado en importantes festivales y escenarios internacionales, donde ha mostrado su faceta como DJ frente a miles de personas. Para esta edición del Tecate Emblema, la artista promete un set lleno de música electrónica, éxitos internacionales y canciones clásicas que buscarán convertir el cierre de su presentación en una auténtica fiesta llena de energía y glamour.

Foto: Especial

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