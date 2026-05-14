¿Qué puedes llevar y qué no al Tecate Emblema 2026? Lista oficial

El Tecate Emblema 2026 llegará este fin de semana al Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual promete dos días de diversión y buena música.

Si eres de los que asistirán este 16 y 17 de mayo, aquí te contamos qué objetos podrás llevar, así como los que estarán prohibidos a la entrada.

El Tecate Emblema 2026 llegará este fin de semana al Autódromo Hermanos Rodríguez Cuartoscuro

¿Qué objetos están permitidos pasar al Tecate Emblema 2026?

Preparar el outfit y armar el itinerario para ver a tus artistas favoritos es importante, pero saber qué meter en la mochila lo es aún más. Si quieres evitar que te quiten tus pertenencias en la entrada, checa bien los artículos autorizados por el festival.

Esta es la lista de los objetos permitidos para el Tecate Emblema 2026

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Toallas y tampones (pieza individual cerrada)

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Lightsticks

Banners

Sombreros/gorras

Gel antibacterial (en envases de 100 ml)

Cámaras no profesionales (se pueden instantáneas y desechables)

Banderas sin asta (máximo 1m de largo)

Bloqueadores solares (en envases de 100 ml máximo)

Ponchos

Termos vacíos de plástico o silicón

Lista de los objetos permitidos para el Tecate Emblema 2026 IG tecate_emblema

¿Cuáles son los objetos que NO están permitidos pasar al Tecate Emblema 2026?

Para que no tengas que regresar a dejar tus cosas al carro o pases por el mal trago de ver cómo tiran tus pertenencias a la basura, es superimportante que conozcas las restricciones del festival.

El equipo de seguridad será bastante estricto en los accesos, así que te dejamos la lista de lo que definitivamente debes dejar en casa antes de salir hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez:

Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras (incluye palos para selfies, GoPros, estuches, trípodes, etc.)

Pilas (a excepción de baterías externas para celulares)

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, iPads, tabletas y lectores)

Ropa, disfraces o artículos personales (que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti)

Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, no encendedores y no vapes

Comida ni bebidas

Paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos (de venta libre)

Cadenas largas o joyería con picos

Armas

Drones

Aerosoles

Objetos que NO están permitidos pasar al Tecate Emblema 2026 IG tecate_emblema

Tamaños de bolsas para ingresar al Tecate Emblema 2026

Uno de los puntos más estrictos en los accesos de los festivales actuales es el tipo de bolso que utilizas para guardar tus pertenencias.

Para el Tecate Emblema 2026, la regla de las bolsas transparentes y los tamaños pequeños se mantiene vigente.

Si no quieres que te obliguen a dejar tu mochila en la entrada, estas son las únicas opciones de bolsos, cangureras y carteras autorizadas con sus medidas máximas:

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 30x15x30 cm

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 cm

Cangureras que no excedan 11x16 cm

Bolsas de almacenamiento transparentes como Ziploc o parecidas (medianas)

Tamaños de bolsas para ingresar al Tecate Emblema 2026 IG tecate_emblema

Así como hay opciones permitidas, existen varios estilos de bolsos muy comunes que lamentablemente no pasarán el filtro de seguridad por cuestiones de logística y espacio.

Aquí te dejamos la lista de las bolsas que no pasarán al festival:

Mochilas

Bolsa de diario

Funda para cámara

Tote bag grande

Bolsas de mesh

Ahora que ya tienes la lista completa de lo que sí y lo que no pasa, solo te queda armar tu bolso con anticipación para agilizar tu entrada.